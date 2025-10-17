Online Food Delivery: ऑनलाइन अन्नसेवा ठप्प! स्वीगी कर्मचाऱ्यांचा कंपनीविरोधात संप; प्रकरण काय?

उल्हासनगर : ऑर्डर दिली; पण डिलेव्हरीच नाही! कारण उल्हासनगरात फूड डिलेव्हरी सेवा ठप्प झाली आहे. कंपनीच्या जाचक अटी आणि दरकपातीविरोधात स्वीगीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मनसेच्या पाठिंब्यामुळे या आंदोलनाला आता अधिक जोर आला आहे. ऑनलाइन सुविधांच्या सवयी झालेल्या ग्राहकांना मात्र आता ‘डिजिटल उपवास’ करण्याची वेळ आली आहे..घरबसल्या काही मिनिटांत गरमागरम जेवण किंवा किराणा मिळविण्याची सवय आता सर्वांनाच लागली आहे. पण हाच दिलासा देणारा डिजिटल सोयीचा धागा उल्हासनगरात अचानक तुटला आहे. शहरातील बिग सिनेमा परिसरातील सुमारे ३० ते ३५ स्वीगी बॉईजनी कंपनीच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात संप पुकारला आहे. .मुंबईला नवी ओळख मिळणार! देशाची “कोस्टल कॅपिटल” बनवण्यासाठी म्हाडाचं मोठं पाऊल, १४० एकरवर मेगा प्रकल्प उभारणार.परिणामी, संपूर्ण शहरात स्वीगीची सेवा ठप्प झाली आहे. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी, काही महिन्यांपूर्वी १६ ऑर्डर पूर्ण केल्यावर त्यांना हजार ते १,२०० रुपये मिळत होते. परंतु आता त्याच ऑर्डरसाठी फक्त ५०० ते ६०० रुपये मिळत आहेत..दररोज पेट्रोलचे दर वाढत आहेत, वाहन देखभालीचा खर्च वाढतोय; पण कंपनीने आमचे दर अर्धे केले. इतक्या मेहनतीनंतर फक्त काहीशा रुपयांमध्ये घर चालवणे शक्य नाही, अशी तक्रार केली. कंपनी नवीन पॉलिसीच्या नावाखाली जाचक अटी लादत आहे. डिलेव्हरी वेळेत पूर्ण न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना दंड किंवा कामातून काढण्याची भीती दाखवली जाते, अशी तक्रारही त्यांनी केली..बाळांना गर्भाशयात कधी ऐकू येते? दर महिन्याला कसे बदल होतात?.मनसेचा पाठिंबाया आंदोलनाला मनसेने पाठिंबा दिला आहे. मनसेने बिग सिनेमा परिसरातील संपात सहभागी झालेल्या डिलेव्हरी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले, कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले, तर मनसे रस्त्यावर उतरून लढेल. कामगारांच्या न्यायासाठी त्यांच्या मागे उभे आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.