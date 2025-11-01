पैसे, रेशनसाठी आईनंच लेकीला विकलं; ७० वर्षीय वृद्धाचा १० वर्षीय चिमुकलीवर २ वर्षांपासून अत्याचार

पनवेल : नवी मुंबईतील पनवेल-तळोजा परिसरात माणुसकीला काळिमा फासणारी एक अत्यंत भीषण घटना उघडकीस आली आहे. लंडनमध्ये राहणाऱ्या एका ७० वर्षीय वृद्धाने अवघ्या १० वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर तब्बल दोन वर्षापासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात त्या चिमुरडीची जन्मदात्री आईच आरोपीला सक्रियपणे मदत करत असल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणात अटक केलेल्या वृद्धाचे नाव फारुक अल्लाउद्दीन शेख असून तो मूळचा पाँडेचेरी येथील रहिवासी आहे; मात्र सध्या तो लंडन येथे कुटुंबासह स्थायिक आहे. आरोपीने तळोजा येथील त्याच्या फ्लॅटवर दोन वर्षांपासून बालिकेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. पैशांच्या लालसेपोटी पीडित मुलीची जन्मदाती आईच मुलीला खेळण्याच्या बहाण्याने आरोपीच्या घरी सोडून जात असे..काही दिवसांपूर्वी आरोपी फारुक शेख हा लंडन येथून तळोजा येथे आपल्या फ्लॅटवर आला होता. त्यानंतर त्याने पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यास सुरुवात केली होती. याची माहिती मिळताच नवी मुंबई पोलिसांच्या अनैतिक मालवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने गुरुबारी (ता. ३०) छापा मारून आरोपी फारुक शेख याला आणि त्यांची मदत करणाऱ्या जन्मदात्या आईलाही अटक केली आहे..रोहित आर्याने १७ मुलांना जमवलं कसं? गोळी झाडली की नाही? एन्काउंटरबाबत मोठे अपडेट समोर.पैसे, रेशनसाठी आईनेच विकले !पीडित मुलीच्या आईने आरोपी फारुक शेख याच्याकडून घर भाड्याने घेण्यासाठी अडीच लाख रुपये घेतले होते. त्याचप्रमाणे दर महिन्याचे रेशन (धान्य) देखील फारुककडून मिळणाऱ्या रकमेतूनच ती खरेदी करत होती. या पैशांसाठी ती आपल्या १० वर्षांच्या मुलीला वारंवार फारुकच्या घरी पाठवत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आपल्या मुलीवर ७० वर्षांच्या व्यक्तीकडून लैंगिक अत्याचार होत असल्याची माहिती असूनही केवळ पैशांच्या मोहापायी निर्दयी आईने हे घृणास्पद कृत्य सुरू ठेवले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.