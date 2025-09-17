मुंबई

Navi Mumbai News: तळोजा वसाहतीत पाणीटंचाई! अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे रहिवाशांची गैरसोय

Water Shortage: तळोजा वसाहतीत पाणी समस्या दूर होण्यासाठी रहिवासी अनेक वर्षांपासून मोर्चे, आंदोलन करत आहेत. मात्र सिडकोकडून गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खारघर : परतीचा पाऊस सुरू झाला आहे, मात्र तळोजा वसाहतीतील पाणी समस्या दूर होताना दिसत नाही. अजूनही रहिवाशांना टँकरवर तहान भागवावी लागत असून, तळोजा नोडमधील लोकसंख्येचे पूर्वावलोकन करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची तरतूद केली जात नसल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

