Navi Mumbai News: तळोजा वसाहतीत पाणीटंचाई! अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे रहिवाशांची गैरसोय

खारघर : परतीचा पाऊस सुरू झाला आहे, मात्र तळोजा वसाहतीतील पाणी समस्या दूर होताना दिसत नाही. अजूनही रहिवाशांना टँकरवर तहान भागवावी लागत असून, तळोजा नोडमधील लोकसंख्येचे पूर्वावलोकन करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची तरतूद केली जात नसल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. .तळोजा वसाहतीमधील पाणी समस्या दूर व्हावी, यासाठी रहिवासी अनेक वर्षांपासून मोर्चे, आंदोलन करीत आहेत, मात्र सिडकोकडून गंभीर दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. आठ दिवसांपासून तळोजा वसाहतीमध्ये पुरेसे पाणी येत नसल्यामुळे टँकरच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. .Central Railway: मध्य रेल्वेवर कवच चाचणी यशस्वी, प्रवासी सुरक्षेला नवी ताकद.यासंदर्भात सिडको पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. बी. गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, तळोजा वसाहतीत जाणारी जलवाहिनीला रेल्वे ट्रॅकखाली गळती लागली होती. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे कामात अडथळा निर्माण झाला होता..आश्वासनांचा विसरमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून नाव्हा-शेवा टप्पा तीन प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यांनतर सिडकोला ६९ दशलक्ष लिटर इतके पाणी उपलब्ध होणार आहे.तसेच तळोजा नोड येथील लोकसंख्येचे पूर्वावलोकन करून पाण्याची तरतूद करण्यात येईल, तळोजा वसाहतीमधील जलकुंभ येथे जलमापक बसवण्यासाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे. सेक्टर-३७ मध्ये जलकुंभ प्रस्तावित असल्याचे सांगितले होते..Mumbai News: मुंबई-कोकण 'रो-रो' सेवेला दसऱ्याचा मुहूर्त! सागरी महामंडळाने कसली कंबर.तळोजा वसाहतीमधील पाणी समस्यासंदर्भात नगरविकास विभाग, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि फेडरेशनची बैठक होणार आहे. या बैठकीत समस्या मार्गी लागली नाही, तर मंत्रालयासमोर आंदोलन केले जाईल.- प्रसाद पाटील, पदाधिकारी, तळोजा हौसिंग फेडरेशन.