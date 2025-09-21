मुंबई

Water Shortage: नवी मुंबईत पाण्यासाठी टाहो! रहिवाशांचा सिडको प्रशासनाविरोधात संताप

Navi Mumbai Water Supply: तळोजा येथे चार वर्षांपासून अपुऱ्या पाणीपुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी अखेर सिडकोचा जाहीर निषेध नोंदवला आहे.
Water Supply

Water Supply

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खारघर : पाणी द्या नाही तर घरे परत घ्या आणि आमचे पैसे परत द्या, अशा आशयाचे फलक तळोजा सेक्टर २७ मधील आसावरी गृहनिर्माण सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर झळकत आहेत. चार वर्षांपासून अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याला कंटाळलेल्या रहिवाशांनी अखेर सिडकोचा जाहीर निषेध नोंदवला आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
water
Mumbai
Water Scarcity
Water Management
water scarcity issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com