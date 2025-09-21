Water Shortage: नवी मुंबईत पाण्यासाठी टाहो! रहिवाशांचा सिडको प्रशासनाविरोधात संताप

खारघर : पाणी द्या नाही तर घरे परत घ्या आणि आमचे पैसे परत द्या, अशा आशयाचे फलक तळोजा सेक्टर २७ मधील आसावरी गृहनिर्माण सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर झळकत आहेत. चार वर्षांपासून अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याला कंटाळलेल्या रहिवाशांनी अखेर सिडकोचा जाहीर निषेध नोंदवला आहे..आसावरी गृहप्रकल्पात तब्बल ५० इमारती आणि ४,८३५ सदनिका असून, हजारो नागरिक वास्तव्यास आहेत. यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊनही आणि हेटवणे धरण ओसंडून वाहत असूनही सोसायटीत पाणीटंचाई कायम आहे. नागरिकांना दिवसाआडच पाणी मिळते, तेही अत्यंत अपुरे. त्यामुळे संतप्त रहिवाशांनी निषेधाचे फलक सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर लावून सिडको प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे..Air Pollution: वायू प्रदूषणाच्या संकटावर मात! पनवेल पालिकेची १० ठिकाणी अत्याधुनिक यंत्रणा .सिडको भवनवर मोर्चापाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी गुरुवारी (ता. १८) आसावरी सोसायटी क्र. २ मधील शेकडो रहिवाशांनी सिडको भवनवर मोर्चा काढला. या मोर्चात इमारतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सिडकोकडून दिलेले आश्वासनमोर्चादरम्यान सिडकोच्या मुख्य अभियंता शीला करुणाकरन, पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता पी. एम. सेवटकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रहिवाशांसोबत बैठक झाली. या वेळी आसावरी संकुलाच्या मागील बाजूस असलेली जलवाहिनी मुख्य जलवाहिनीला जोडण्याचे तसेच गेट क्र. ५ पासून टाकी क्र. २ला नवीन नळजोडणी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. हे काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Thane Traffic: नवरात्रीत ठाणे जिल्ह्यात वाहतुकीत बदल! अनेक मार्ग बंद; काय आहेत पर्यायी मार्ग?.नागरिकांचा इशारामोर्चाचे मुख्य प्रवर्तक राहुल निर्मल म्हणाले, की आसावरी सोसायटी क्र. २ मधील रहिवाशांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे आम्ही ‘घरे परत घ्या आणि पैसे परत द्या’ असे फलक लावले आहेत. लेखी आश्वासन मिळाले असले तरी सिडकोने ते पाळले नाही तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.