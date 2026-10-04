नालासोपाऱ्यात भीषण अपघात, टँकरची अनेक वाहनांना धडक

नालासोपारा पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर टँकरचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. पश्चिमेकडे उतरत असताना टँकरने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या अपघातात रिक्षाचेही मोठे नुकसान झाले असून ती दुभाजकावर आदळल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे..टँकरच्या धडकेमुळे काही वाहनचालकांना गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताची तीव्रता पाहता जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..CNG गॅस भरताना टाकीचा स्फोट, कारच्या चिंधड्या; इतर गाड्यांचेही नुकसान, घटनेचा VIDEO VIRAL.दरम्यान, अपघातानंतर टँकर चालकाने घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, परिसरातील नागरिकांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला पकडले. त्यानंतर चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. चालकाला पकडल्यानंतर संतप्त महिलांनी पोलिसांसमोरच त्याला मारहाण केल्याची माहिती आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत अपघातग्रस्त वाहने आणि टँकर हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अपघातामुळे उड्डाणपुलावर काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली होती. त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.