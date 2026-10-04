मुंबई

नालासोपाऱ्यात भीषण अपघात, टँकरची अनेक वाहनांना धडक

उड्डाणपुलावरून नालासोपारा पश्चिमेकडे उतरत असताना टँकरने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या अपघातात रिक्षासह काही वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
accident

accident

esakal

सूरज यादव
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नालासोपारा पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर टँकरचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. पश्चिमेकडे उतरत असताना टँकरने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या अपघातात रिक्षाचेही मोठे नुकसान झाले असून ती दुभाजकावर आदळल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे.

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