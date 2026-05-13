Tarapur Corruption Case: तारापूर ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचाला ४ हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक

विनायक पवारतारापूर : तारापूर ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्ट महिला सरपंच संध्या संजय पागधरे हिला ४ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली आहे. व्यवसाय सुरु करून स्वतःच्या पायावर उभे राहू इच्छिणाऱ्या स्थानिक तरुणांकडून ही लाच घेतल्याचे लाजिरवाणी कृत्य या महिला सरपंचने केले आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व त्यांच्या बहिणीला डाय मेकिंगचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज मंजुरी प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक होते. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित सरपंचांनी सुरुवातीला ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर झालेल्या तडजोडीनुसार १ हजार रुपये ग्रामपंचायतीच्या पावतीसाठी तर ४ हजार रुपये स्वतःसाठी स्वीकारण्याचे ठरविण्यात आले होते..दरम्यान, तक्रारदाराने याबाबत पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार १३ मे रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. यावेळी ४ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना महिला सरपंच संध्या संजय पागधरे यांना दुपारच्या सुमारास रंगेहात पकडण्यात आले..या प्रकरणी तारापूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक दादाराम करांडे करत आहेत.