Mumbai News: वांद्रे कोर्टानंतर आता टाटा मेमोरियल; बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच,पोलिसांचा हाय अलर्ट

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून शाळा किंवा रुग्णायल प्रशासनाला परिसरात बॉम्ब ठेवल्याच्या धमक्यांचा मेल येत असल्याच्या घटना घडत आहेत. आता मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला सकाळच्या सुमारास परिसरात बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारा एक ई-मेल आला आहे. यानंतर परेल पोलीस अलर्ट मोडवर आले असून यामुळे रुग्णांसह परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. ५) रोजी सकाळी मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला धमकीचा ईमेल मिळाल्याने घबराट पसरली. या ईमेलमध्ये रुग्णालयाच्या आवारात बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने मुंबई पोलिसांना माहिती दिली. धमकीची माहिती मिळताच तातडीने मुंबई पोलीस आणि बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी दाखल होत शोधमोहीम सुरू केली. तसेच अधिकाऱ्यांकडून ईमेल पाठवणाऱ्याचा आणि त्यामागील हेतूचा तपास करण्यात येत आहे..Mumbai News: नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद! शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणा ठप्प; हृदयविकाराच्या रुग्णांचे हाल.मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, बॉम्बच्या धमकीनंतर सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले होते. माहिती मिळताच, बॉम्ब स्क्वॉड आणि इतर सुरक्षा युनिट्ससह मुंबई पोलिसांचे अनेक पथके घटनास्थळी दाखल झाले. रुग्णालयात सध्या सखोल शोध मोहीम सुरू आहे. बॉम्ब स्क्वॉड सखोल तपास करत आहे..मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, ईमेल पाठवण्यात आला होता, त्याचा हेतू आणि तो एखाद्या खोड्याचा भाग होता की मोठ्या कटाचा भाग होता. या सर्व पैलूंचा तपास केला जात आहे. सायबर सेलने पाठवणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी ईमेलची तांत्रिक तपासणी देखील सुरू केली आहे. अद्याप कोणत्याही संशयास्पद वस्तू सापडली नसून खबरदारीचा उपाय म्हणून, प्रत्येक पैलूची चौकशी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, यापूर्वी, १८ डिसेंबर रोजी मुंबईच्या वांद्रे कोर्टाला बॉम्बची धमकी मिळाली होती. धमकीच्या ईमेलनंतर, मुंबई पोलिस, बॉम्ब निकामी पथक आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या. दीर्घ तपासानंतरही कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटके सापडली नाहीत..आता दादर, सीएसएमटी, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल जाण्याची गरज पडणार नाही! जोगेश्वरी टर्मिनस कधी सुरू होणार? मोठी अपडेट समोर.त्याचप्रमाणे, १ डिसेंबर रोजी मुंबईच्या सांताक्रूझ परिसरातील एका शाळेत बॉम्बची धमकी देण्यात आली. शाळा प्रशासनाने तात्काळ मुंबई पोलिस आणि बॉम्ब निकामी पथकाला कळवले. पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि शाळेच्या परिसराची कसून तपासणी केली, परंतु कोणतेही स्फोटके सापडली नाहीत. त्या प्रकरणातही पोलिसांनी ही धमकी खोटी असल्याचे घोषित केले.