Mumbai News: वांद्रे कोर्टानंतर आता टाटा मेमोरियल; बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच,पोलिसांचा हाय अलर्ट

Tata Memorial Hospital Bomb Threat: मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल पाठवण्यात आला आहे. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून शाळा किंवा रुग्णायल प्रशासनाला परिसरात बॉम्ब ठेवल्याच्या धमक्यांचा मेल येत असल्याच्या घटना घडत आहेत. आता मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला सकाळच्या सुमारास परिसरात बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारा एक ई-मेल आला आहे. यानंतर परेल पोलीस अलर्ट मोडवर आले असून यामुळे रुग्णांसह परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

