Mumbai News: मुंबईतील हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ, टाटा पॉवरचा तीन कंपन्यांसोबत करार

मुंबई : मुंबईची विजेची मागणी वाढत असतानाच हरित ऊर्जेचा पुरवठा वाढणार आहे. त्यासाठी टाटा पॉवरने अकमे सोलर, जुनीपर ग्रीन एनर्जी आणि टाटा पॉवर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या तीन कंपन्यांसोबत सुमारे २०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना हरित ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकणार आहे..टाटा पॉवरने मुंबईत नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि विशेषत: उष्ण व दमट वातावरणात शहरातील वीजग्राहकांच्या वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तीन वीज खरेदी करार केले आहेत. हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या सर्वोच्च मागणीच्या तासांत सुरळीत पुरवठा करणे, शक्य होईल..AI Whatsapp Chatbot: आता व्हॉइस नोटद्वारे तक्रार करता येणार, दिव्यांगांसाठी 'एआय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट' सेवा विकसित; कसं चालणार? .यासाठी अकमे सोलार होल्डिंगसोबत २५ वर्षांसाठी करार केला आहे. ५० मेगावॅट फर्म आणि डिस्पॅचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांतर्गत सौरऊर्जा व बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम यांचे संयोजन असेल. या प्रकल्पातून प्रति युनिट ४.४३ रुपये दराने वीज पुरवली जाणार आहे..अत्याधुनिक तंत्रज्ञानज्युनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसोबत दुसरा वीज खरेदी करार केला असून, त्यांची उपकंपनी ज्युनिपर ग्रीन सिग्मा एटमार्फत महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या ७० मेगावॅट विजेसाठी करार केला आहे.टाटा पॉवरने टाटा पॉवर रिनूएबल्स एनर्जी लिमिटेड सोबत ८० मेगावॉट प्रकल्पासाठी करार केला आहे. यात अत्याधुनिक सौर, पवन व बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल..एका ईव्हीएममध्ये जास्तीत जास्त किती मते टाकता येतात?.२०० मेगावॉटचे वीज खरेदी४.४३ प्रति युनिट दर२५ वर्षांसाठी करार.