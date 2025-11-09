मुंबई

Mumbai News: मुंबईतील हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ, टाटा पॉवरचा तीन कंपन्यांसोबत करार

Green Energy Supply: टाटा पॉवरने मुंबईत नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी तीन कंपन्यांसोबत करार केले आहे. यामुळे हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईची विजेची मागणी वाढत असतानाच हरित ऊर्जेचा पुरवठा वाढणार आहे. त्यासाठी टाटा पॉवरने अकमे सोलर, जुनीपर ग्रीन एनर्जी आणि टाटा पॉवर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या तीन कंपन्यांसोबत सुमारे २०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना हरित ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

