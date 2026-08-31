मुंबई

Tea Price Hike: 'कटिंग' ला महागाईचा कट! साखर, दूध, गॅस, चहाच्या वाढत्या खर्चामुळे दरवाढीची शक्यता

Mumbai Tea Price: साखर, दूध, गॅस, चहाच्या वाढत्या खर्चामुळे मुंबईकरांचा फेव्हरेट कटिंग चहा महागण्याची शक्यता आहे.
Tea Price Hike

Tea Price Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नितीन बिनेकर

मुंबई : चहाच्या कपातील गोडवा वाढविणारी साखर आता मुंबईकरांच्या खिशाला चटका देण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या दराचा उडालेला भडका तसेच म्हशीच्या दुधामागे प्रतिलिटर नऊ रुपयांची वाढ, यामुळे आधीच महागलेला मुंबईकरांचा फेव्हरेट कटिंग चहा अधिक महागण्याची शक्यता आहे.

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