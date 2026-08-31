Tea Price Hike: 'कटिंग' ला महागाईचा कट! साखर, दूध, गॅस, चहाच्या वाढत्या खर्चामुळे दरवाढीची शक्यता

नितीन बिनेकर मुंबई : चहाच्या कपातील गोडवा वाढविणारी साखर आता मुंबईकरांच्या खिशाला चटका देण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या दराचा उडालेला भडका तसेच म्हशीच्या दुधामागे प्रतिलिटर नऊ रुपयांची वाढ, यामुळे आधीच महागलेला मुंबईकरांचा फेव्हरेट कटिंग चहा अधिक महागण्याची शक्यता आहे..काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ४९ ते ५० रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास होता. त्यानंतर तो वाढत वाढत ६० रुपयांनंतर ७५ ते ८० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. सध्या साखरेचे दर कमी झाले असले तरी तुलनेत साखर अजूनही महाग आहे. त्यामुळे चहाविक्रेत्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ झाली आहे..सातव्या थरावर चढून बालगोविंदाने सलामी दिली, अचानक सेफ्टी बेल्ट तुटला अन् खाली कोसळला; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL.लवकरच निर्णयदुसरीकडे मुंबईत म्हशीच्या दुधाच्या घाऊक दरात प्रतिलिटर नऊ रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे चहाचा खर्च अजून वाढणार आहे. चहापत्ती, पेपर कप आणि अन्य साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वीच अनेक ठिकाणी १० रुपयांचा कटिंग चहा १३ रुपयांवर पोहोचला. साखर आणि दुधाच्या दरामुळे कटिंग चहाचे दर वाढवण्याच्या निर्णय लवकरच घ्यावा लागणार असल्याचे चहा विक्रेत्यांनी सांगितले..मासिक खर्चावर परिणामदरात एक रुपयाची वाढ झाल्यास दिवसाला दोन कटिंग घेणाऱ्या ग्राहकाला महिन्याला सुमारे ६० रुपये अधिक मोजावे लागतील. दररोज तीन कटिंग घेणाऱ्याचा महिन्याचा अतिरिक्त खर्च सुमारे ९० रुपये होईल. नियमित ग्राहकांच्या मासिक खर्चावर परिणाम होणार आहे..Mumbai High Court: पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली भाडेवाढ रद्द, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका .साखरचे दर वाढले आणि दूध महागणार असल्याने खर्च आणखी वाढत आहे. नाईलाजाने कटिंगचा दर वाढवावा लागेल.- नरेश पाटीदार, मालक, श्री जनता टी.जुना दर कायम ठेवणे कठीण होत आहे. साखर आणि दुधाचे दर पुढे कसे राहतात, हे पाहून निर्णय घ्यावा लागेल.- भिवा डोमर, विक्रेते, ए वन टी अमृततुल्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.