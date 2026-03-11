मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! रस्त्यावर पार्किंगसाठी ऑड-ईवन नियम लागू; मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांचा मोठा निर्णय, काय बदल होणार?

मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील दहिसरमधील एका रस्त्यावर तात्पुरते पार्किंग नियम लागू करण्याची घोषणा वाहतूक पोलिसांनी केली आहे. रस्त्यावर वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिस उपायुक्त कार्यालयाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्वागत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि दहिसरमधील भारतीय अन्न महामंडळाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला जोडणारा उत्तर-दक्षिण रस्ता खूपच अरुंद आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूला निवासी इमारती आहेत. .या रस्त्यावर दोन्ही दिशांना वाहने धावतात. पोलिसांच्या मते, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पार्क केल्याने वाहतूक कोंडी वाढते, वाहतूक मंदावते आणि अपघातांचा धोका वाढतो. ही समस्या कमी करण्यासाठी आणि सुरळीत आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी पर्यायी, सम-विषम पार्किंग व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Mumbai News: मुंबई प्रवेशद्वारांचे रूप पालटणार, पर्यटकांना विशेष सुविधा मिळणार; कसा असेल पालिकेचा प्लॅन? .सम तारखेला रस्त्याच्या पूर्वेकडील बाजूला वाहने पार्क करण्याची परवानगी असेल. त्या दिवशी रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाजूला पार्किंग करण्याची परवानगी नसेल. विषम तारखेला रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाजूला वाहने पार्क करण्याची परवानगी असेल, तर पूर्वेकडील बाजूला पार्किंग करण्याची परवानगी नसेल..मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ११५ आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ५० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून मुंबईचे उपपोलिस आयुक्त अजित बोऱ्हाडे यांनी हा आदेश जारी केला आहे. १० मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन पार्किंग व्यवस्था जारी झाल्यापासून तीन महिन्यांसाठी लागू असेल. दहिसर परिसरातील गर्दीच्या वाहतुकीचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी आणि रस्त्याच्या कडेला पार्किंगमुळे होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..Mumbai: मुंबईच्या वाहतुकीसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पात मोठी प्रगती; जुळ्या बोगद्यांच्या कामाला वेग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.