Bullet Train Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग! पहिला स्टील पूल उभारला, कधी आणि कुठे? वाचा....

Bullet Train Project News: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. बुलेट ट्रेनसाठी दहावा स्टील पूल उभारला आहे. फक्त सात तासांत हे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील दहावा स्टील पूल गुजरातमधील अहमदाबाद येथे यशस्वीरित्या उभारण्यात आला आहे. अहमदाबाद जिल्ह्यात उभारला गेलेला हा पहिलाच स्टील पूल असून, केवळ सात तासांत हे काम पूर्ण करण्यात आले. ६० मीटर लांबीचा हा पूल पश्चिम रेल्वेच्या सुविधांलगत उभारण्यात आला आहे.

