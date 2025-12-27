मुंबई

Mumbai Municipal Election : मुंबईत ‘ठाकरे ब्रँड’ची ताकद पणाला! विभागप्रमुखांऐवजी उमेदवारीची सूत्रे थेट ‘मातोश्री’, ‘शिवतीर्था’वर

​मुंबई महापालिकेच्या सत्तासंघर्षात आता ‘मातोश्री’, ‘शिवतीर्थ’ एकाच बाजूने मैदानात उतरल्याने राजकीय समीकरणे बदलली.
Mumbai Municipal Corporation

Mumbai Municipal Corporation

sakal

मिलिंद तांबे
Updated on

​मुंबई - महापालिकेच्या सत्तासंघर्षात आता ‘मातोश्री’, ‘शिवतीर्थ’ एकाच बाजूने मैदानात उतरल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बंडखोरी रोखण्यासाठी राजकीय ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची रणनीती अवलंबली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
mns
Mumbai Municipal Corporation Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com