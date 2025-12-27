Mumbai Municipal Election : मुंबईत ‘ठाकरे ब्रँड’ची ताकद पणाला! विभागप्रमुखांऐवजी उमेदवारीची सूत्रे थेट ‘मातोश्री’, ‘शिवतीर्था’वर

मुंबई - महापालिकेच्या सत्तासंघर्षात आता ‘मातोश्री’, ‘शिवतीर्थ’ एकाच बाजूने मैदानात उतरल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बंडखोरी रोखण्यासाठी राजकीय ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची रणनीती अवलंबली आहे..मुंबईतील दादर, माहीम, परळ आणि गिरगाव यांसारख्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांत एकाच जागेसाठी शिवसेनेच्या (यूबीटी) किमान पाच-सहा इच्छुकांनी दावा ठोकला आहे. हीच स्थिती मनसेतही आहे. यातून उद्भवणारी संभाव्य बंडखोरी रोखण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपली अधिकृत उमेदवार यादी जाहीर न करण्याचे ठरवले आहे. ज्या उमेदवाराचे नाव निश्चित झाले आहे, त्याला शेवटच्या क्षणी फोन करून बोलावले जाईल अन् थेट ‘एबी फॉर्म’ सुपूर्द केला जाईल, अशी रणनीती आखली आहे..शिंदेंवर नाराजांसाठी दरवाजे उघडेउद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील अनेक इच्छुक उमेदवार तिकीट न मिळाल्यास बंडखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत. यातील काही निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांना आपल्याकडे खेचून त्यांना ‘मशाल’ चिन्हावर लढवण्याची चाचपणी ‘मातोश्री’ करत आहे. विशेषतः कुर्ला, अंधेरी आणि दहिसर पट्ट्यातील बंडखोरांकडे ठाकरेंचे बारीक लक्ष आहे..जागावाटप अंतिम टप्प्यातशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे एकत्र आल्याने जागावाटपावरून रस्सीखेच आहे. ज्या जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे तिथे मनसेला संधी दिल्यास किंवा मनसेच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेने उमेदवार उभे केल्यास नाराजी निर्माण होऊ शकते.हे टाळण्यासाठी वरळी-दादरसारख्या महत्त्वाच्या जागांवर दोन्ही नेत्यांनी लक्ष घातले आहे. ज्यांना तिकीट नाकारले जाईल त्यांना महामंडळे किंवा स्वीकृत सदस्यपदाचे गाजर दाखवून शांत करण्याची रणनीती आहे..मध्यस्थ नाहीच; थेट ‘बॉस’चा निर्णयनेहमीप्रमाणे विभागप्रमुख किंवा जिल्हाप्रमुखांमार्फत एबी फॉर्म देण्याऐवजी या वेळी स्वतः ठाकरे बंधू उमेदवारांना भेटत आहेत. शिवसेनेचे एबी फॉर्म थेट ‘मातोश्री’वरून आणि मनसेचे एबी फॉर्म ‘शिवतीर्था’वरून दिले जाणार आहेत.नेत्यांमधील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार आणि वशिलेबाजीला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३० डिसेंबरच्या अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेनंतरच मुंबईच्या राजकारणात ‘गद्दारी’ झाली की ‘निष्ठा’ टिकली, हे उघड होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.