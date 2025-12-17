मुंबई

ठाकरे बंधू दाखवणार ताकद! युतीबाबत संजय राऊतांनी दिली मोठी माहिती, घोषणेची वेळ ठरली

Thackeray Brothers Alliance Update : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना युतीच्या घोषणेबाबत माहिती दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपावर सडकून टीकाही केली.
Thackeray Brothers Alliance Update

Thackeray Brothers Alliance Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्यातील 29 मनपासाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यासाठी राजकीय पक्ष देखील कामाला लागले आहेत. नेत्यांकडून बैठकांचा सत्र सुरू आहे. एकंदरीतच घडामोडींना असून संभाव्य युती आणि आघाडींबाबत अनेकांना उत्सुकता लागली आहे. विशेष म्हणजे मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे युतीदेखील चांगलीच चर्चेत आहे. या युतीची अधिकृत घोषणा कधी होईल? याबाबातची मोठी माहिती आता समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Sanjay Raut
mns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com