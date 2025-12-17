ठाकरे बंधू दाखवणार ताकद! युतीबाबत संजय राऊतांनी दिली मोठी माहिती, घोषणेची वेळ ठरली

राज्यातील 29 मनपासाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यासाठी राजकीय पक्ष देखील कामाला लागले आहेत. नेत्यांकडून बैठकांचा सत्र सुरू आहे. एकंदरीतच घडामोडींना असून संभाव्य युती आणि आघाडींबाबत अनेकांना उत्सुकता लागली आहे. विशेष म्हणजे मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे युतीदेखील चांगलीच चर्चेत आहे. या युतीची अधिकृत घोषणा कधी होईल? याबाबातची मोठी माहिती आता समोर आली आहे. .ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना युतीच्या घोषणेबाबत माहिती दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपावर सडकून टीकाही केली. तसेच त्यांनी स्वबळाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसलाही लक्ष्य केलं. काँग्रेसला जर स्वबळावर निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना शुभेच्छा आहे, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली..युतीबाबत बोलताना ते म्हणाले, ''उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यामध्ये जागा वाटपा संदर्भातल्या ज्या चर्चा आहेत, त्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. बहुतेक आज या चर्चांना पूर्णविराम मिळेल. आज आणि कालसुद्धा सुद्धा बराच वेळ मनसेचे आणि शिवसेनेचे नेते यांनी चर्चा केली. मुंबईशिवाय ठाणे कल्याण डोंबिवली पुणे नाशिक नागपूर संदर्भातील चर्चाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली..Uddhav Thackeray : वेगळा विदर्भ की अखंड महाराष्ट्र; राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- उद्धव ठाकरे!.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''आमची चर्चा लकरच संपेल. एकदा ही चर्चा झाली की येत्या एक ते दोन दिवसांत तुम्हाला ज्या घोषणेची उत्सुकता आहे, ती घोषणा होईल. ही घोषणी नेमकी कशी आणि कुठं करायची? याबाबत अद्याप ठरलेलं नाही. मात्र, जर मेळावा आयोजित केला तर त्यासाठिकाणी मराठी माणूस ओसंडून गर्दी करेल'', असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं..यावेळी बोलताना त्यांनी शिंदे गटावरही जोरदार टीका केली. प्रचारादरम्यन शेवटच्या दिवशी ची सभा शिवाजी पार्कवर घेण्याची शिंदे गटाची इच्छा आहे, याबाबत विचारलं असता, ''शिंदे गटाचा आणि शिवाजी पार्कचा काहीही संबंध नाही. अमित शहाने त्यांच्या ताब्यात पक्ष दिला म्हणजे, त्यांचा शिवतीर्थांशी संबंध नाही. ते अमित शहांचे टेस्टट्यूब बेबी आहात, त्यांचा नैसर्गिक जन्म नाही. हा त्याचा तात्पुरता जन्म आहे. त्यामुळे शिवतीर्थावर सभा घेण्याचा प्रयत्न करू नये'', अशी टीका त्यांनी केली..Raj Thackeray : शिवरायांच्या रायगडात डान्सबारांचा सुळसुळाट, मराठी माणसांच्या जमिनी धोक्यात! राज ठाकरेंचा संताप.काँग्रेस आणि वंचित आघाडीबरोबरच्या संभाव्य युतीबाबत विचारलं असता, ''आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहे'', अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली. काँग्रेसशी युतीतबाबत आता कोणतीही चर्चा सुरु नाही. तर शरद पवार यांच्याशी आज किंवा उद्या चर्चा होईल, असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.