Mumbai : ठाकरे बंधूंसह मविआचे नेते पुन्हा निवडणूक आयोगाची भेट घेणार, पण शरद पवार अनुपस्थित

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी विरोधकांकडून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यासंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांनी मंगळवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. यानंतर आता पुन्हा ठाकरे बंधूंसह इतर पक्षाचे नेते निवडणूक आयोगाच्या भेटीला जाणार आहेत. मंगळवारी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड, शेकापचे जयंत पाटील. अजित नवले, प्रकाश रेड्डी यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. पण आज पुन्हा काही नेते निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यासाठी जाणार आहेत. यावेळी शरद पवार हे मात्र बैठकीला उपस्थित नसतील..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शरद पवार यांच्या हे आज महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळासोबत निवडणूक आयोगासोबतच्या बैठकीत जाणार नाहीत. शरद पवार यांचे आज काही पूर्वनियोजीत कार्यक्रम आहेत. त्यानिमित्ताने शरद पवार पुण्याला जाणार आहेत. यामुळे ते शिष्टमंडळासोबत नसतील अशी माहिती देण्यात आलीय..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी मंत्री जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड हे उपस्थित असणार आहेत. मंगळवारी शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेते आणि राज ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली होती. मंगळवारी चर्चा पूर्ण न झाल्यानं आज पुन्हा बैठक होणार आहे..निवडणूक य़ंत्रणेवर विश्वास दृढ व्हावा यासाठी चर्चा करण्यात येत आहे. लोकशाही बळकट करण्यावर भर देण्यासाठी ही चर्चा केली जातेय. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पारदर्शी व्हाव्यात अशी मागणी केली जातेय. तसंच महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांचा घोळ दूर करण्याची मागणी करण्यात येतेय..