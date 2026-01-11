अजित पवारांना लाथ मारून हाकला किंवा माफी मागा, गाडीभर पुरावे कोर्टात द्या; भ्रष्टाचारावरून ठाकरे बंधूंनी फडणवीसांना घेरलं

ठाकरे बंधूंनी शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेत अनेक मुद्द्यांवरून भाजपला टार्गेट केलं. यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून गुजरातला जोडण्याचं षडयंत्र रचलं जात असल्याचा आरोपही दोघांनी केला. तसंच विकासाची भाषा करणारा भाजप भ्रष्टाचारी झाल्याची टीकाही करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आता राष्ट्र प्रथम म्हणणारी नव्हे तर भ्रष्टाचार प्रथम म्हणणारी झाल्याचं म्हटलं. दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी थेट फडणवीसांचे नाव घेत अजित पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरून निशाणा साधला. अजित पवारांविरोधात दिलेले पुरावे आता कोर्टात द्या असं राज ठाकरे म्हणाले. तर उद्धव ठाकरे यांनी आता फडणवीसांनी अजित पवारांना हाकलावं नाहीतर माफी मागावी असं म्हणत घणाघाती टीका केली..अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटींचे आरोप भाजपने केले होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी बैलगाडीभरून अजित पवार यांच्याविरोधात पुरावे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरून राज ठाकरे यांनी निशाणा साधताना म्हटलं की, आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतायत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांना तुरुंगात टाकलं आणि आता मांडीला मांडी लावून बसले. अजित पवारांचे बैलगाडीभरून पुरावे नेले, आता काय सांगतायत कोर्टात केस आहे. पुरावे असतील तर अटक होईल. तुम्ही पुरावे दिले होते ते आता कोर्टात द्या..भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार.फडणवीस यांनी अजित पवारांवर आरोप करताना ढिगभर पुरावे दिले. पण आता त्यांनाच सोबत सत्तेत घेतलं आहे. यावरून उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्यावर टीका केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, अजित पवारांवर आरोप करताना तुम्ही ढिगभर दिले, आता ते पुरावे की जाळावे तुम्ही सांगा. त्या पुराव्यात दम आहे की नाही सांगा. जर पुराव्यात दम असेल अजित पवारांना लाथ मारून हाकलून द्या, नसेल तर अजित पवारांची माफी मागा असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं..२०१४पासून अदानीकरण! हे बघून भीती वाटली नाही तर निवडणूक न लढलेली बरी; राज ठाकरेंनी दाखवले VIDEO.राज ठाकरे यांनी भाजप नेते अन्नामलाई यांच्या मुंबई महाराष्ट्राचं शहर नाही तर आंतरराष्ट्रीय शहर आहे या विधानाचा समाचार घेतला. राज ठाकरे म्हणाले की, तामिळनाडुतून रसमलई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा संबंध काय, भडव्या तुझा काय संबंध इथं यायचा. यासाठीच बाळासाहेब बोलले होते हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. तुम्हाला कबुतरांच्या नावाने भडकावलं जातंय. कबुतरं बाजूला राहिली पण सत्ताधारी फडफडतायत. जैन मुनी काय सांगतायत जैन आणि मराठी यांच्यातला वाद सोडवण्याची जबाबदारी लोढांवर फडणवीस यांनी दिली पण लोढांनी जैन मराठी वाद वाढेल यासाठी प्रयत्न झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.