Thackeray Brothers: विद्यार्थी आंदोलनाने ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन आणखी घट्ट; मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर प्रथमच एकत्र, नवे राजकीय वळण

-विनोद राऊत मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र आले; मात्र सत्ता मिळवता आली नाही. निवडणुकीत मनसेला अपेक्षित यश न मिळाल्याने दोन भावांची युती किती दिवस टिकेल, अशी चर्चा सुरू होती; मात्र दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने ठाकरे बंधूंची पुन्हा एकजूट झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधकांची पोकळी भरून काढण्यात ठाकरे बंधू यशस्वी झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची हवा ओळखून ठाकरे बंधूंनी आंदोलकांच्या बाजूने उडी घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी थेट जंतरमंतर गाठून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. अमित ठाकरेंसह मनसे नेत्यांनी पहिल्यांदा दिल्ली गाठली. अभिजित दीपके या मराठमोळ्या तरुणाने उभारलेल्या आंदोलनाचे व्यापक पडसाद मुंबईत उमटले. चेंबूर, शिवाजी पार्कसह मुंबईत ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना साथ देण्यासाठी आदित्य आणि अमित ठाकरे हे थेट मैदानात उतरले..दादरमध्ये पहिल्या दोन दिवसांत पोलिसांनी अनेक विद्यार्थ्यांची धरपकड केली; मात्र बुधवारी ठाकरे बंधू मैदानात उतरले. विद्यार्थ्यांना हात लावाल तर याद राखा, असा सज्जड दम राज ठाकरेंनी भरला. त्यानंतर पोलिसांची भूमिका सौम्य झाली. शिवसेना भवन ते शिवतीर्थ असा बुधवारी (ता. २३) ठाकरेंच्या पुढाकाराने भव्य तिरंगा मोर्चा निघाला. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन संपूनही, ठाकरे बंधूंच्या हाकेला ओ देत शिवाजी पार्कात अभूतपूर्व गर्दी जमली. त्यातून दोन्ही कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संदेश गेल्याचे मनसे नेते बाळा नांदगावकर म्हणाले..राजकीय फायदा : विद्यार्थ्यांमधील असंतोष ठाकरे बंधूंनी अचूक टिपला. अमित आणि आदित्य या दोन्ही युवा चेहऱ्यांचा त्यांना फायदा मिळाला. पोलिस धरपकडीमुळे भांबावलेल्या विद्यार्थ्यांना ठाकरे मैदानात उतरल्यामुळे बळ मिळाले. ठाकरेंनी साथ दिली, हे ‘जेन झीं’च्या मनात पक्के बसले आहे, असे मत शिवसेनेचे अभ्यासक संजय पाटील यांनी व्यक्त केले..राजकारणात गमावलेली जागा पुन्हा निर्माण करण्याचा ठाकरे बंधूंचा प्रयत्न आहे. त्यांना सेलिब्रेशन करण्यासाठी कारण मिळाले, याचा आनंद आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी टोकाची भूमिका तयार झाली होती. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसोबत राहण्याची संधी ठाकरे बंधूंनी साधली.- प्रताप आसबे, राजकीय विश्लेषक.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.हिंदुत्त्वाचा मुद्दा ठाकरे बंधूंच्या हातून निसटला आहे. अनेक वर्षांनंतर जात, धर्म सोडून तरुण रस्त्यावर उतरला. तरुणाईच्या आंदोलनाची ही पोकळी व्यापण्याचा प्रयत्न ठाकरेंनी केला.- हरीश वानखेडे, राजकीय विश्लेषक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.