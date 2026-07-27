मुंबई

Thackeray Brothers: विद्यार्थी आंदोलनाने ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन आणखी घट्ट; मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर प्रथमच एकत्र, नवे राजकीय वळण

Thackeray Brothers Share Stage Before BMC Polls: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनातून ठाकरे बंधूंची नव्याने एकजूट, तरुणाईच्या असंतोषाला राजकीय आधार देत विरोधकांची पोकळी भरण्याचा प्रयत्न
Mumbai Politics Thackeray Brothers Share Stage During Student Protest Ahead of BMC Elections New Political Signals

Mumbai Politics Thackeray Brothers Share Stage During Student Protest Ahead of BMC Elections New Political Signals

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विनोद राऊत

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र आले; मात्र सत्ता मिळवता आली नाही. निवडणुकीत मनसेला अपेक्षित यश न मिळाल्याने दोन भावांची युती किती दिवस टिकेल, अशी चर्चा सुरू होती; मात्र दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने ठाकरे बंधूंची पुन्हा एकजूट झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधकांची पोकळी भरून काढण्यात ठाकरे बंधू यशस्वी झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
student
Mumbai
Protest