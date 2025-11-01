Satyacha Morcha : मतचोरी करणाऱ्याला फटकवा; ‘सत्याचा मोर्चा’मध्ये ठाकरे बंधूंचा घणाघात

मुंबई - ‘मतदारयाद्यांवर काम करण्याबरोबरच दुबार- तिबार मतदान करणारे दिसलेच तर त्यांना लोकशाही मार्गाने फटकवा,’ असे आवाहन शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंनी शनिवारी ‘सत्याचा मोर्चा’च्या माध्यमातून केले..निवडणुकीमध्ये होणारी मतचोरी थांबवून लोकशाही आणि मतदानाचा अधिकार टिकविण्यासाठी आपण सर्वांनी एक होणे गरजेची असल्याची भूमिका ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मांडली.महाविकास आघाडीच्यावतीने कथित मतचोरीच्या विरोधात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्या स्वच्छ करण्यात याव्यात यासाठी मुंबईत ‘सत्याचा मोर्चा’ आयोजित करण्यात आला होता..शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षाचे नेते या मोर्चात सहभागी झाले होते. चर्चगेट-फॅशन स्ट्रीट ते मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय असा काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे महापालिका मुख्यालयाजवळ विराट सभेत रूपांतर झाले.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, आरिफ नसीम खान, सतेज पाटील, भाई जगताप, सचिन सावंत, डाव्या पक्षांचे नेते प्रकाश रेड्डी, ‘शेकाप’चे जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ नेते यावेळी उपस्थित होते..‘निर्णय जनता घेईल’राज ठाकरे यांनी दुबार मतदान करणारा दिसला तर त्याला तिथेच फोडून काढण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले. ‘दुबार - तिबार मतदारांना तिथेच फोडून काढा आणि नंतर पोलिसांच्या ताब्यात द्या. त्याशिवाय हे वठणीवर येणार नाहीत. महाराष्ट्रात सुरू असलेला हा कारभार थांबवायचा असेल तर हेच केले पाहिजे,’ असे मत राज यांनी व्यक्त केले..उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यातील नागरिकांनी मतचोर जिकडे दिसेल तिकडे त्याला फटकवा, असे आवाहन करतानाच ‘आम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाही. पण, जर कायद्याचा खोटा दंडुका जर तुम्ही आमच्या डोक्यावर मारणार असाल तर तर त्याचे काय करायचे? हा निर्णय सुद्धा घ्यायला महाराष्ट्रातील जनता सक्षम आहे,’ असे मत व्यक्त केले.‘आजचा मोर्चा राग, ताकद दाखविण्याचा आहे,’ असे सांगत राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर तोफ डागली. महाराष्ट्रातील दुबार मतदारांच्या याद्यांचे गठ्ठेच त्यांनी मंचाच्या समोर ठेवून आयोगाला पुरावे दिले. ‘‘जोपर्यंत मतदारयाद्या स्वच्छ आणि पारदर्शक होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका,’ असे आवाहन त्यांनी केले..‘आधीच पाच वर्षे निवडणुका झालेल्या नाहीत अजून एक वर्ष नाही झाल्या तर काही बिघडत नाही,’ असे सांगत मतदारयाद्या स्वच्छ करण्याचे आवाहन त्यांनी आयोगाला केले. मात्र हे करण्याऐवजी सगळे लपून छपून सुरू असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. ‘मतदारयाद्या स्वच्छ आणि पारदर्शक करणे, हा फार छोटा विषय आहे.शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आम्ही (मनसे) यावर बोलत आहोत. शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकही दुबार मतदारांबद्दल बोलत आहेत. एवढेच कशाला भाजप, शिवसेना ( शिंदे गट ) आणि अजित पवार यांच्या पक्षाचे लोक सुद्धा हेच बोलत आहेत. मग निवडणूक आयोगाला याद्या दुरुस्त करण्यासाठी कोण रोखत आहे?’ असा सवाल राज यांनी केला..शरद पवार म्हणालेवाटेल ती किंमत मोजून मतचोरी थांबवूगैरव्यवहार उघड करणाऱ्यांवरच कारवाईमतदारांच्या अधिकाराचे संरक्षण व्हावेमताधिकार अन् लोकशाही आम्ही वाचवूमतचोरीला सरकारकडूनच संरक्षण मिळते .‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण’ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी हा मोर्चा पाहून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण आल्याचे सांगितले. ते म्हणाले,‘‘ तुम्ही सगळ्यांनी जबरदस्त एकजूट दाखविली. आपण स्वतःसाठी काही मागत नाही. आपण फक्त इतकेच बोलत आहोत की, लोकशाहीमध्ये संविधानाने जो अधिकार तुम्हा आम्हाला दिला, तो सांभाळण्याची वेळ आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत जे काही प्रकार झाले त्यामुळे सामान्य माणसाच्या संसदीय लोकशाहीवरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. राजकीय संघर्ष विसरून एक होण्याची ही वेळ आहे.’’.विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरी होत असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणतीही चौकशी न करता थातूरमातूर उत्तर दिले. महाराष्ट्रातील निवडणुकाही अशाच बोगस मतदारयाद्यांच्या आधारे झाल्या आहेत.- बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे नेते.राज ठाकरे यांचा लोकलने प्रवास‘सत्याच्या मोर्चा’त राज ठाकरे केंद्रस्थानी राहिले. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘मोर्चासाठी मी लोकल ट्रेननेच येणार’ अशी दिलेली घोषणा प्रत्यक्षात उतरविली. राज यांनी सकाळी उपनगरी रेल्वेने प्रवास करत चर्चगेट स्थानक गाठले. प्रथम श्रेणी डब्यातून प्रवास करताना त्यांनी प्रवाशांशी चर्चा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.