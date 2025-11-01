मुंबई

Satyacha Morcha : मतचोरी करणाऱ्याला फटकवा; ‘सत्याचा मोर्चा’मध्ये ठाकरे बंधूंचा घणाघात

निवडणुकीमध्ये होणारी मतचोरी थांबवून लोकशाही आणि मतदानाचा अधिकार टिकविण्यासाठी आपण सर्वांनी एक होणे गरजेची.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - ‘मतदारयाद्यांवर काम करण्याबरोबरच दुबार- तिबार मतदान करणारे दिसलेच तर त्यांना लोकशाही मार्गाने फटकवा,’ असे आवाहन शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंनी शनिवारी ‘सत्याचा मोर्चा’च्या माध्यमातून केले.

