सायरडोंगरात सर्वेक्षण? वीजवाहिनीच्या कामगारांना ठाकरे गटाने रोखले

कर्जत : टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी सायडोंगर परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यभर विरोध होत असतानाच सोमवारी (ता. ९) सकाळी पुन्हा एकदा या परिसरात हायटेन्शन वीजवाहिन्यांच्या सर्वेक्षणाचा प्रयत्न झाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. वृक्षतोड झालेल्या जंगल परिसरात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या दोन कामगारांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख बाजीराव दळवी यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी सर्वेक्षण न करताच परत पाठवले..सायडोंगर परिसरात २० ऑक्टोबरला वृक्षतोड सुरू झाल्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्यासह राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमींनी या ठिकाणी भेट देऊन वृक्षतोडीचा निषेध केला. आंदोलन आणि विरोध वाढत असताना पुन्हा सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..ठाण्यात हिरानंदानी इस्टेटचे 'गॅसचेंबर', 'एक्यूआय' ९२२वर; प्रदूषणाचा कहर .सोमवारी सकाळी या परिसरात सर्वेक्षणाचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यावेळी संबंधित कामगाराने आपले नाव बबलू अहिरवार (मध्य प्रदेश) असल्याचे सांगितले. दिल्लीतील एका कंपनीच्या माध्यमातून हायटेन्शन वीजवाहिनीच्या सर्वेक्षणासाठी आल्याचे कामगाराने सांगितले. या वेळी बाजीराव दळवी यांच्यासह अन्य शिवसैनिक उपस्थित होते..वृक्षतोडीविरोधात पाठिंबाकर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर या जंगलाच्या संरक्षणासाठी विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते पुढे आले आहेत. तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचा टोरंट पॉवरचा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प असून, त्यासाठी सुमारे ३७० हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस वन विभागाकडून वृक्षतोड थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, १ नोव्हेंबरला पुन्हा सर्वेक्षणाचा प्रयत्न झाल्याच्या घटनेमुळे ठाकरे सेनेचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक अधिक आक्रमक झाले आहेत..IPL 2027 Trade : ठरलं तर मग! अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात; यशस्वी जैस्वालसाठी सरप्राईज ट्रेड, कोणत्या संघाकडून खेळणार? .जंगलात वन कर्मचारी बंदोबस्तासाठी नेमलेले आहेत. त्यांच्या निदर्शनास सव्र्व्हसाठी आलेले असे कुणी आढळले नाहीत. कदाचित ते जंगलापर्यंत पोहोचले नाहीत.- समीर शिदि, वनक्षेत्रपाल, कर्जत पूर्व विभाग.सायडोंगर परिसराची पाहणी करून परतत असताना दोन कर्मचारी सर्वेक्षणाचे साहित्य घेऊन जाताना दिसले. चौकशी केली असता या भागातून हायटेन्शन वीजवाहिनी जाणार असून, त्यासाठी सर्वेक्षण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या या परिसरातील वृक्षतोड थांबवण्यात आली असून, प्रकल्पाबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना सर्वेक्षण करण्यास मज्जाव केला.- बाजीराव दळवी, तालुकाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.