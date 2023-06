मुंबई : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्याला मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या कार्यकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर आरोप करताना त्यानं चुकीचं काम केल्याचा दावा केला आहे. पण हा नेमका प्रकार काय आहे? जाणून घेऊयात. (Thackeray ShivSena activists beat municipal officer what actually happened need to know)

नेमकं घडलं काय?

शिवसेनेच्या शाखेचं अनधिकृत बांधकाम तोडण्यावरुन हा वाद झाला आहे. ही शाखा ठाकरे गटाची असून त्यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमा होत्या. त्या प्रतिमा काढून न घेताच शाखेच्या बांधकामावर जेसीबी चालवण्यात आला. त्यामुळं चिडलेल्या शिवसैनिकांनी पालिकेत जाऊन थेट संबंधित अधिकाऱ्याला पोलिसांसमोरच मारहाण केली. (Latest Marathi News)

शिंदेंचं ठाकरेप्रेम बेगडी

या प्रकरणावर बोलताना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब म्हणाले, "अनधिकृत बांधकाम तोडण्याबाबत आमचं काहीही म्हणणं नाही पण जी शाखा पालिकेकडून पाडण्यात आली. त्या शाखेत बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो होता, छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती होती.

कार्यकर्ते सांगत होते की, या गोष्टी आम्हाला काढायला द्या. तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यानं जेसीबी चालवून ती शाखा तोडली. यामध्ये बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराजांच्या प्रतिमेचा अपमान झाला. त्यामुळं शिवसैनिक संतप्त झाले. ते कधीही ही बाब सहन करणार नाहीत. (Marathi Tajya Batmya)

मी आज पाण्यासाठी मोर्चा काढला होता त्यातच हा विषय आला आणि त्यामुळं कार्यकर्त्यांचा उद्रेक झाला. त्यामुळं माझा शिंदे सरकारला प्रश्न आहे की, ज्या अधिकाऱ्यानं बाळासाहेब ठाकरे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान केला त्या अधिकाऱ्याला ते पाठिशी घालणार आहेत का? जर त्यांनी पालिका अधिकाऱ्याला पाठिशी घातलं आणि शिवसैनिकांवर कारवाई केली तर त्यांचं बाळासाहेबांवरील प्रेम बेडगी आणि दाखवण्यापुरतं आहे असं आम्ही मानू, असंही यावेळी अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

गुन्हा दाखल होणार

दरम्यान, अधिकारी मारहाण प्रकरणी वाकोला पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकाऱ्याला मारहाण झाली त्याचा जबाब नोंदवून गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या कारणावरून गुन्हा दाखल होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.