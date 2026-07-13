मुंबई

Vinayak Raut Case: शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार; राऊत कुटुंबियांविरोधात सुनेची तक्रार

Crime News: ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या कुटुंबियांविरोधात सुनेने तक्रार केली आहे. शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
Vinayak Raut Case

Vinayak Raut Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : शिवसेना ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत, त्यांचे कुटुंबीय आणि एका भोंदूबाबाविरुद्ध सुनेने गंभीर आरोप करीत कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. विवाहापूर्वी खोटी माहिती देऊन फसवणूक, विवाहानंतर मानसिक व शारीरिक छळ तसेच अंधश्रद्धेच्या नावाखाली अघोरी उपचार करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी फिरोज शेखला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
Assault cases Maharashtra