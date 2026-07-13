Vinayak Raut Case: शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार; राऊत कुटुंबियांविरोधात सुनेची तक्रार

ठाणे : शिवसेना ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत, त्यांचे कुटुंबीय आणि एका भोंदूबाबाविरुद्ध सुनेने गंभीर आरोप करीत कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. विवाहापूर्वी खोटी माहिती देऊन फसवणूक, विवाहानंतर मानसिक व शारीरिक छळ तसेच अंधश्रद्धेच्या नावाखाली अघोरी उपचार करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी फिरोज शेखला अटक केली आहे..तक्रारदार गिरिजा गीतेश राऊत (पूर्वाश्रमीच्या निकिता पवार) यांचा २०१७ मध्ये त्यांचा गीतेश यांच्याशी विवाह झाला. विवाहापूर्वी वाकोला येथील बंगला आणि रुनवाल सिंफनी येथील फ्लॅटमध्ये वास्तव्यास असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र विवाहानंतर झोपडपट्टीतील घरात राहावे लागल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..Pune Mumbai Trains: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! १७ जुलैपर्यंत पुणे-मुंबई २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले, दौंड-मनमाड मार्गे गाड्या वळवल्या...पतीने वैवाहिक संबंध टाळत वारंवार शिवीगाळ व मारहाण केल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. सासरी मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ सहन करावा लागल्याने आपण डिसेंबर २०२३ पासून माहेरी राहत असल्याचे गिरीजा यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. कापूरबावडी पोलिसांनी १० जून रोजी गुन्हा दाखल करून फिरोज शेख ऊर्फ फिरोज बाबा याला अटक केली. ठाणे न्यायालयाने रविवारी त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मंजुषा भोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..तक्रारीत काय ?पतीची शारीरिक असमर्थता लपविण्यात आल्याचा आरोप गिरिजा यांनी केला. विनायक राऊत यांच्या सांगण्यावरून भोंदूबाबांमार्फत अघोरी उपचार करण्यात आले. मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी औषधे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला आहे..मागणी पूर्ण न केल्याने तक्रार :विनायक राऊतगिरिजाने गितेशला पाठवलेल्या नोटिशीत १० कोटींची नुकसानभरपाई आणि दरमहा पाच लाख रूपये देण्याची मागणी केली होती. शिवाय ३ बीएचके टेरेस फ्लॅट आणि एक कार मागितली होती. दोन्ही बाजूचे वकील याबाबत मध्यस्थी करत होते, पण तोडगा निघाला नाही. आम्ही तिची मागणी पूर्ण न केल्याने तिने आमच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे, असा खुलासा माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे..Mumbai: समाज मंदिर ट्रस्ट, वसई आयोजित ; आशा सुमनांजली कार्यक्रमाला रसिकांचा मोठा प्रतिसाद .माझ्या मुलीचा छळ : पूजा पवारगितेश राऊत हा गिरीजाला खूप त्रास देत होता, तिचा छळ करत होता. विनायक राऊत जे म्हणत आहेत की आम्ही पैशांची मागणी केली ही मागणी धादांत खोटी आहे, असा आरोप गिरीजा यांची आई पूजा पवार यांनी केला आहे. राऊत यांनी जे आरोप केले आहेत ते चुकीचे आहेत. राऊत कुटुंब त्यांच्या मुलाची असक्षमता लपवण्यासाठी माझ्या मुलीला टॉर्चर करत होते. आता आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.