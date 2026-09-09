Thane: ९५ टक्के मिळूनही आवडतं कॉलेज नाही, नैराश्यात १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं जीवन संपवलं; घरच्यांना शेवटचा मेसेज पाठवत...

ठाणे : उच्च शिक्षणासाठी अपेक्षित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश न मिळाल्याने आलेल्या नैराश्यातून १७वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना कासारवडवली परिसरातील हिरानंदानी इस्टेट येथे घडली. अर्णव वझे असे मृत विद्यार्थ्यांचे नाव आहे..अर्णव कुटुंबीयांसह हिरानंदानी इस्टेट परिसरात राहत होता. त्याला बारावीला विज्ञान शाखेत ९५.७ टक्के गुण मिळाले. यावर्षी त्याने अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी प्रयत्न केले होते; मात्र अपेक्षित प्रवेश न मिळाल्याने तो नैराश्यात असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.शुक्रवारी (ता. ४) सायंकाळी ७.३०च्या सुमारास बाहेर जात असल्याचे सांगून अर्णव घरातून निघाला. रात्री ८.१५च्या सुमारास त्याने कुटुंबीयांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आत्महत्येबाबत संदेश पाठविला. त्यानंतर त्याचा मोबाईल बंद झाला. त्यामुळे कुटुंबीयांनी कासारवडवली पोलिसांशी संपर्क साधून त्याचा शोध सुरू केला..पोलिस आणि कुटुंबीयांनी परिसरात शोध घेतला असता, अर्णव इमारतीखाली गंभीर अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले..Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; गणेशोत्सव काळात ११ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमल, परिवहन विभागाचा आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.