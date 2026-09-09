मुंबई

Thane: ९५ टक्के मिळूनही आवडतं कॉलेज नाही, नैराश्यात १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं जीवन संपवलं; घरच्यांना शेवटचा मेसेज पाठवत...

Thane Crime News: उच्च शिक्षणासाठी अपेक्षित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश न मिळाल्याने १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Student Ended life after Not Getting preferred college.

Student Ended life after Not Getting preferred college.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : उच्च शिक्षणासाठी अपेक्षित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश न मिळाल्याने आलेल्या नैराश्यातून १७वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना कासारवडवली परिसरातील हिरानंदानी इस्टेट येथे घडली. अर्णव वझे असे मृत विद्यार्थ्यांचे नाव आहे.

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Mumbai
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suicide awareness for students
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