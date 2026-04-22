मुंबई

वसई तहसीलदार कार्यालयावर ठाणे एसीबीचा छापा, 7 लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं

ACB Action On Vasai Tehsildar Office: ठाणे एसीबीने वसई तहसीलदार कार्यालयावर छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये एका इसमाला एसीबीने 7 लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं आहे.
ACB Raid on Vasai Tehsildar Office

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : भ्रष्टाचाराचे आगर असलेलं वसई तहसीलदार व त्यांचा अकृषिक विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून यांत वसईचे अप्पर तहसीलदार (अकृषीक ) विनोद बाळकृष्ण धोत्रे यांच्या कार्यालयातील खाजगी इसम अनिल प्रभाकर चौबल यांस अनधिकृत बांधकामावर कारवाई टाळण्यासाठी पीडित तक्रारदारांकडून तब्बल रु. 7 लाख रुपयांची लाच स्वीकारतानां ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काल संद्याकाळी सापळा रचून रंगेहात पकडल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.

