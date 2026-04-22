वसई तहसीलदार कार्यालयावर ठाणे एसीबीचा छापा, 7 लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं

विरार : भ्रष्टाचाराचे आगर असलेलं वसई तहसीलदार व त्यांचा अकृषिक विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून यांत वसईचे अप्पर तहसीलदार (अकृषीक ) विनोद बाळकृष्ण धोत्रे यांच्या कार्यालयातील खाजगी इसम अनिल प्रभाकर चौबल यांस अनधिकृत बांधकामावर कारवाई टाळण्यासाठी पीडित तक्रारदारांकडून तब्बल रु. 7 लाख रुपयांची लाच स्वीकारतानां ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काल संद्याकाळी सापळा रचून रंगेहात पकडल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे. .विशेष म्हणजे या प्रकरणात दस्तूरखुद्द स्वतः अप्पर तहसीलदार विनोद धोत्रे यांचा थेट सहभाग असल्याचेही आता समोर आले असून आपल्यावर कारवाई होणार या भीतीने अप्पर तहसीलदार धोत्रे चक्क फरार झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तक्रारदार यांची वसई पूर्वेकडील गाव मौजे.देपिवली येथे जमीन आहे या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम प्रशासनाकडून पाडले जाऊ नये आणि ही जागा अकृषिक करून द्यावी यासाठी सुरुवातीला तब्बल 40 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती तर अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी 10 लाख रुपयांची मागणी झाली होती मात्र अखेर तडजोडी नंतर 7 लाख रुपये देण्याचे निश्चित झाले..दरम्यान पीडित तक्रारदाराने या मागणीबाबत ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली असता तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतरच एसीबीच्या पथकाने वसईत मंगळवारी सापळा रचला आणि 7 लाख रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारताना अप्पर तहसीलदार कार्यालयाशी संबंधित खाजगी इसम अनिल चौबल याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले..सध्या वसई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून वसई पोलीस व एसीबीचे पथक त्यांचा कसून शोध घेत आहेत ही कारवाई ठाणे लाचलुचप प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक सुहास शिंदे आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक रूपाली पोळ व त्यांच्या पथकाने केली आहे.