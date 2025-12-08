मुंबई

Weather Update: हवा प्रदूषण धोक्याच्या पातळीवर! एक्यूआयची आकडेवारी समोर; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

Air Pollution: कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दत्तात्रय बाठे

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात हवा प्रदूषणाची पातळी झपाट्याने वाढत असून, येथील हवेचा दर्जा (एक्यूआय) ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणीत पोहोचला आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, श्वसनाचे आजार बळावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ प्रभावी उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता पर्यावरण जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे.

