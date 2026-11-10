ठाण्यात हिरानंदानी इस्टेटचे 'गॅसचेंबर', 'एक्यूआय' ९२२वर; प्रदूषणाचा कहर

ठाणे : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी झालेल्या फटाक्यांच्या आतषबाजीने रविवारी ठाण्यासह जिल्ह्यातील अनेक शहरांचा श्वास कोंडला. हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावल्याने 'एक्यूआय' या खासगी अॅपमध्ये ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांकाने (एक्यूआय) तब्बल ९२२ची धोकादायक पातळी गाठली. त्याखालोखाल नवी मुंबईतील सीवूड्स येथे ८०३, तर डोंबिवलीत ६५१ इतकी नोंद झाली..ठाणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात एक्यूआय १५० नोंदला गेला असला तरी खासगी अॅपवर शहरातील विविध भागांत निर्देशांकाने अतिधोकादायक पातळी गाठली. हवा आणि प्रदूषण मोजणाऱ्या 'एक्यूआय' या खासगी अॅपमध्ये ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटसह विविध ठिकाणी लक्ष्मीपूजनाच्या रात्रीची आकडेवारी चिंताजनक बनली आहे..Railway Ticket Booking: रेल्वेच्या ऑनलाइन बूकिंगचा बोजवारा, ऐन दिवाळीत सिस्टिम बंद; प्रवाशांचे हाल.ठाणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात एक्यूआय १५० नोंदला गेला असला तरी खासगी अॅपवर शहरातील विविध भागांत निर्देशांकाने अतिधोकादायक पातळी गाठली. हवा आणि प्रदूषण मोजणाऱ्या 'एक्यूआय' या खासगी अॅपमध्ये ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटसह विविध ठिकाणी लक्ष्मीपूजनाच्या रात्रीची आकडेवारी चिंताजनक बनली आहे..'एक्यूआय डॉट इन' या खासगी हवेची गुणवत्ता मोजणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरील नोंदीनुसार, ठाणे शहराचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक रविवारी दुपारी ४च्या सुमारास ९७ होता. रात्री ११.०१ वाजता तो थेट ५८५ वर पोहोचला. हिरानंदानी इस्टेट परिसरात रात्री ११.३०च्या सुमारास ९२२, वेदांता कॉम्प्लेक्समध्ये ७०३, तर पातलीपाडा येथे ५६३ इतकी नोंद झाली. याच वेळी हिरानंदानी इस्टेटमधील पीएम १०चे प्रमाण ६४६, तर पीएम २.५ चे प्रमाण ५३७ होते..कुठे किती प्रदूषण ? (८ व ९ नोव्हेंबरच्या नोंदी)नवी मुंबईसीवूड्स ८०३घणसोली ६४१इतर शहरेडोंबिवली ६५१कल्याण ५६०बदलापूर ५७६भिवंडी ५२१अंबरनाथ ४९६उल्हासनगर ४५२शहाड ४२०.'अनिकेत यांच्या आधी तुम्ही राजीनामा द्या', तटकरेंवरील आरोपांवरून घारेंचा थोरवेंवर पलटवार.सूक्ष्म धूलिकणांत वाढ (मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर)परिसर - पीएम २.५/पीएम १०हिरानंदानी इस्टेट - ५३७/६४६डोंबिवली - ४०१/४८०कल्याण - ३५५/४२५बदलापूर - ३६४/-अंबरनाथ - ३२४/५०१उल्हासनगर - ३०१/४२६शहाड - २८५/४२२.ठाण्यातील हवेची स्थिती८ नोव्हेंबर दु. ४.०१ : एक्यूआय ९७८ नोव्हेंबर रा. ११.०१ : एक्यूआय ५८५९ नोव्हेंबर स. १०.११ : एक्यूआय १६१सकाळी पीएम २.५: ७०सकाळी पीएम १० : १३३ .सोमवारीही हवा घातकचरात्री फटाक्यांची आतषबाजी थांबल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी सकाळी हवेची गुणवत्ता सुधारलेली नव्हती. सोमवारी सकाळी १०.११ वाजता ठाण्याचा एक्यूआय १६१ नोंदविण्यात आला. या वेळी पीएम २.५चे प्रमाण ७०, तर पीएम १०चे प्रमाण १३३ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर होते. 'एक्यूआय डॉट इन'ने हवेची गुणवत्ता 'अनहेल्दी' म्हणजेच आरोग्यासाठी घातक श्रेणीत दाखवली होती. हवेतील सूक्ष्म धूलिकणांमुळे दमा आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांसह लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.