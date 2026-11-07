मुंबई

ऐन दिवाळीत ठाणे ATSची मोठी कारवाई! कुप्रसिद्ध नक्षलवाद्याला डोंबिवलीजवळ केली अटक

Thane ATS Arrests Wanted ₹10-Lakh Bounty Naxalite Near Dombivli: झारखंड सरकारने त्याच्यावर १० लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. अखेर ठाणे एटीएसने मोठ्या धाडसाने या नक्षलवाद्याच्या मुसक्या आवळल्या.
thane ats

thane ats

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संतोष कानडे
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दिवाळीच्या सणाध्येच ठाणे एटीएसने मोठी कारवाई केली आहे. झारखंडच्या कुप्रसिद्ध नक्षलवाद्याला अटक करण्यात आलेली आहे. झारखंड सरकारने या नक्षलवाद्यावर तब्बल १० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. ऐन दिवळीत घातपाताच कट होता का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

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