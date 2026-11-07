ऐन दिवाळीत ठाणे ATSची मोठी कारवाई! कुप्रसिद्ध नक्षलवाद्याला डोंबिवलीजवळ केली अटक

दिवाळीच्या सणाध्येच ठाणे एटीएसने मोठी कारवाई केली आहे. झारखंडच्या कुप्रसिद्ध नक्षलवाद्याला अटक करण्यात आलेली आहे. झारखंड सरकारने या नक्षलवाद्यावर तब्बल १० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. ऐन दिवळीत घातपाताच कट होता का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.संजय सरोज यादव उर्फ संजय गोधरे या नक्षलवाद्याला डोंबिवलीजवळील ठाकुर्ली परिसरातून शनिवारी अटक करण्यात आलेली आहे. हा ४५ वर्षीय नक्षलवादी झारखंडच्या पलामू भागात रहायचा. त्याला आता थोड्यात वेळात ठाणे कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे..Bala Nandgaonkar: विकसकाच्या बाऊन्सर्सचा बंदोबस्त करा; बाळा नांदगावकर; पिंगुळी पाझर तलाव, सासोली जमीन घोटाळाप्रश्नी आक्रमक.मागील कित्येक वर्षांपासून हा नक्षलवादी सुरक्षा यंत्रणांना हवा होता. परंतु तो कधीही पोलिसांच्या हाती आला नाही. त्यामुळेच झारखंड सरकारने त्याच्यावर १० लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. अखेर ठाणे एटीएसने मोठ्या धाडसाने या नक्षलवाद्याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत..Pune Markets: दिवाळीनिमित्त व्यापारी पेठा गजबजल्या ;नवीन खतावण्यांची खरेदी; विविध दुकानांमध्ये आकर्षक विद्युत रोषणाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.