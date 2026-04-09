Thane Metro: ठाणे-भिवंडी मेट्रोचे काम अंतिम टप्प्यात; लवकरच सुरू होणार, तारीख समोर

Thane To Bhiwandi Metro: ठाणे-भिवंडी मेट्रोचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे ही सेवा लवकरच प्रवाशांच्या सेवेला उतरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
भिवंडी : ठाणे ते भिवंडी यादरम्यान मेट्रो-५ (ऑरेंज लाइन) प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व तांत्रिक कामे पूर्ण होतील. त्यानंतर जानेवारी २०२७ मध्ये ही मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होऊ शकते, असा विश्वास आमदार महेश चौघुले यांनी व्यक्त केला. भिवंडी महापालिका, एमएमआरडीए आणि मेट्रो प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता.९) शहरात संयुक्त पाहणी दौरा केला, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

