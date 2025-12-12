मुंबई

Thane News: कुत्रा चावल्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, डॉक्टरांच्या हलगर्जीचा नातेवाईकांचा आरोप

Bhiwandi: भिवंडी तालुक्यात एका पाच वर्षांच्या मुलाचा कुत्रा चावल्यामुळे मृत्यू झाला असून उपचारादरम्यन डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.
5 year old boy died due to bitten by stray dog

5 year old boy died due to bitten by stray dog

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पडघा : भिवंडी तालुक्यातील पडघ्याजवळील बोरिवली गावात भटका कुत्रा चावल्यामुळे एका पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. राहील रियाज शेख असे मृताचे नाव आहे. त्याला २० नोव्हेंबरला भटक्या कुत्र्याने चावा घेऊन गंभीर जखमी केले होते, तर उपचारात डॉक्टरांनी हलगर्जी केल्याचा आरोप मुलाचे वडील रियाज शेख यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
bhiwandi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com