Thane News: कुत्रा चावल्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, डॉक्टरांच्या हलगर्जीचा नातेवाईकांचा आरोप

पडघा : भिवंडी तालुक्यातील पडघ्याजवळील बोरिवली गावात भटका कुत्रा चावल्यामुळे एका पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. राहील रियाज शेख असे मृताचे नाव आहे. त्याला २० नोव्हेंबरला भटक्या कुत्र्याने चावा घेऊन गंभीर जखमी केले होते, तर उपचारात डॉक्टरांनी हलगर्जी केल्याचा आरोप मुलाचे वडील रियाज शेख यांनी केला आहे. .राहीलला उपचारासाठी पडघा केंद्रात दाखल करण्यात आले होते. तेथे प्रथम आणी व्दितीय टप्प्यासाठी उपलब्ध असलेल्या इंजेक्शनमार्फत उपचार करण्यात आले होते. जखम मोठी असल्याने तिसऱ्या टप्प्यातील अँटी रेबीज व्हॅक्सीन पडघा आरोग्य केंद्रात उपलब्ध नसल्याने मुलाला इंदिरा गांधी, सिव्हिल हॉस्पिटल येथे घेऊन जाण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर राहीलला उलटी, ताप अशी लक्षणे दिसल्याने पडघा केंद्रात नेण्यात आले. ही लक्षणे रेबीजची असल्यामुळे डॉक्टरांनी त्याला सिव्हिल हॉस्पिटल येथे पाठवले होते. तेथून त्याला कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्याचा मृत्यू झाला..आरोग्य केंद्रावर धडकमुलाच्या दफनविधीनंतर संतप्त मृत मुलाचे वडील रियाज शेख ग्रामपंचायत सदस्य नसीर शेख, यूवा कार्यकर्ता जियाद गुजरसह बोरिवली ग्रामस्थ नातेवाइकांनी पडघा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धाव घेत, डॉक्टर प्रज्ञेश पाटील, निखिल जोगळेकर यांना जाब विचारला व पडघा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नागरिकांना मिळत असलेल्या असुविधांचा पाढा वाचून संताप व्यक्त केला..उपलब्ध पहिल्या, दुसऱ्या टप्प्यातील इंजेक्शन देऊन उपचार करण्यात आले होते. तिसऱ्या टप्प्यातील अँटी रेबीज व्हॅक्सीन (इमीनो ग्लोबीलीन इंजेक्शन) प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर उपलब्ध नसल्याने सिव्हिल हॉस्पिटल येथे पाठवले होते.- डॉ. प्रज्ञेश पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पडघा.