Thane Crime : विवाहबाह्य संबंधाची पतीला लागली कुणकुण, पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून काढला काटा, मृतदेह नदीत फेकला अन्...

Summaryकट रचून दोघांनी किशनचा दोरीने गळा दाबून खून केला.मृतदेह चादरीत गुंडाळून बदलापूरमधील नदीत फेकून देण्यात आला.आरोपी दोघे फरार असून पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे..ठाणे जिल्ह्यात विवाहबाह्य संबंधातून एका व्यक्तीची निर्घृण हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ४४ वर्षीय पुरूषाची त्याच्या पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह नदीत फेकून देण्यात आला. आरोपी महिला आणि तिचा प्रियकर दोघेही फरार आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार "आरोपी मनीषा परमार आणि लक्ष्मण भोईर हे शेजारी होते. त्यांचे अनैतिक संबंध होते. हे मनिषाचा पती किशन परमारला हे कळले आणि त्याचा त्याच्या पत्नीशी वाद झाला." यानंतर तिने आपल्या पतीचा काटा काढायचा ठरवले. प्रियकर लक्ष्मण भोईर यासोबत मिळून कट रचला. .आरोपीने किशन परमारचा दोरीने गळा दाबून खून केला, मृतदेह चादरीत गुंडाळला आणि बदलापूरमधील नदीत फेकून दिला. दोघेही घटनास्थळावरून पळून गेले. गुरुवारी रात्री पोलिसांनी किशनचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तो पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम १०३(१) (खून) आणि २३८ (पुरावे नष्ट करणे) अंतर्गत आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.बदलापूर पोलिसांनीगुरुवारी गुन्हा घडल्यापासून फरार असलेल्या आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. पण त्यांचा अद्याप कोणताही सुगावा लागलेला नाही..FAQs प्र.१: या खुनाचा मुख्य कारण काय होतं? उ. विवाहबाह्य संबंध उघड झाल्यामुळे पती-पत्नीमध्ये वाद झाला आणि त्यातून खून घडला.प्र.२: आरोपी कोण आहेत? उ. पत्नी मनीषा परमार आणि तिचा प्रियकर लक्ष्मण भोईर हे आरोपी आहेत.प्र.३: मृत व्यक्ती कोण आहे? उ. मृत व्यक्तीचं नाव किशन परमार आहे.प्र.४: खून कसा करण्यात आला? उ. आरोपींनी दोरीने गळा दाबून हत्या केली आणि मृतदेह चादरीत गुंडाळून नदीत फेकला.प्र.५: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे? उ. पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून दोन्ही आरोपींचा शोध सुरू आहे.प्र.६: खटला कोणत्या कलमानुसार दाखल करण्यात आला आहे? उ. भारतीय दंड संहिता कलम १०३(१) (खून) आणि २३८ (पुरावे नष्ट करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.