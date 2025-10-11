Thane Crime: खडकपाडा पोलिसांची मोठी कारवाई! 17 ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का, 115 किलो गांजा सह 13 आरोपींना अटक

डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच कल्याण परिमंडळ 3 चे पोलीस उपआयुक्त अतुल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खडकपाडा पोलिसांनी तब्बल 17 ड्रग्स तस्करांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी गांजा, वाहने, पिस्तूल, वॉकी-टॉकीसह तब्बल 70 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये गुफारान शेखसह टोळीतील तब्बल 17 जणांविरोधात मोक्का अंतर्गत कारवाई केली आहे. या धडक कारवाईमुळे ठाणे जिल्ह्यातील ड्रग्ज माफियांना मोठा धक्का बसला असून, अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील ही कारवाई पोलिसांसाठी ‘माइलस्टोन’ ठरली आहे..विशाखापट्टणम ते कल्याण असा पसरलेला अमली पदार्थ तस्करीचे मोठे रॅकेट उध्वस्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. कल्याण खडकपाडा पोलिसांनी महिन्यात गांजा सेवन करणाऱ्या एका तरुणाला ताब्यात घेतलं होतं. या तरुणाने गांजा कुठून घेतला याची चौकशी पोलिसांनी सुरू केली असता, गांजा तस्करीचे धागेदोरे कल्याण मुंबई ठाणे नाशिक पुणे पासून थेट विशाखापट्टणमच्या जंगलापर्यंत पोहोचले..कल्याण परिमंडळ 3 चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली एसीपी कल्याणजी घेटे खडकपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमर वाघमोडे डीसीपी स्कॉड चे पोलीस अधिकारी अनिल गायकवाड यांच्या पथकाने या रॅकेटचा तपास सुरू केला. हा तपास जसा पुढे जात होता तसतसे पोलीस ही चक्रावले. आतापर्यंत पोलिसांनी 115 किलो गांजा, पिस्तुले, काडतुसे आणि गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनासह आरोपी संपर्कासाठी वापरत असलेली वॉकी टॉकी असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .Local Megablock: रेल्वे मार्गावर ४ दिवस जम्बो ब्लॉक; पुणे-मुंबई मार्गावर मोठा परिणाम, प्रवाशांचे होणार मेगाहाल!.तर या गुन्ह्याची पाळेमुळे थेट विशाखापट्टणम येथील जंगलापर्यत पोचल्याचे कळताच पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्या नेतृत्वाखालील खडकपाडा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक अनिल गायकवाड यांच्या टीमने थेट धडक देत टोळीचा म्होरक्या गुफरान हन्नान शेख या टीटवाळा बनेली परिसरात राहणाऱ्या आरोपीसह 13 जणांना अटक केली आहे. यात गांजा पुरवठा करणाऱ्या बरोबरच पेडलर आणि छोट्या विक्रेत्याचा समावेश आहे.\\.ही टोळी ठाणे, कल्याण, बदलापूर, सोलापूर, पुणे आणि महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी गांजा विक्री करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या टोळीविरोधात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच तेलंगणा राज्यातही अनेक गुन्हे नोंद आहेत..दरम्यान ताब्यात घेतलेल्या आरोपींविरोधात 20 पेक्षा जास्त गुन्हे मुंबई ठाणे पुणे नाशिक सह तेलंगणा राज्यात विविध पोलीस ठाण्यात दाखल असून या सर्व आरोपीं विरोधात आता मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल करत कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीमध्ये एका महिला आरोपीचा समावश आहे. तर गुफारान शेख हा या टोळीचा म्होरक्या कल्याण जवळील बल्यानी येथे राहन्यास होता..Local Body Election: शिंदे-अजितदादा-फडणवीस विरोधात लढणार? मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे टेन्शन वाढलं, महायुतीत अंतर्गत तणाव.इतक्या मोठ्या टोळी विरोधात करण्यात आलेली जिल्ह्यातील पहिली आणि राज्यातील दुसरी कारवाई असून या माध्यमातून तरुण पिढीला नशेच्या विळख्यातून सोडविण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपायुक्त झेंडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.