मुंबई

Thane Crime: प्रेयसीसोबत लग्नाला परवानगी दे, असं सांगितलं अन् तीन मुलींसह पत्नीला घराबाहेर काढलं, धक्कादायक कारण समोर

Crime News: ठाणे जिल्ह्यात भादवड येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. तिन्ही मुलीच झाल्याने विवाहितेचा छळ केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
Thane Crime Harassment of a married woman

Thane Crime Harassment of a married woman

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

भिवंडी : ठाणे जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. घराण्याला वंशाचा दिवाच हवा यासाठी अजूनही सासरच्यांकडून विवाहित महिलेला त्रास दिला जात असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशीच घटना भिवंडी येथे घडली आहे. तिन्ही मुलीच झाल्याने विवाहितेचा छळ केल्याची भादवड येथे घटना घडली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
crime news in marathi
Crime Against Woman
Crime Branch
crime marathi news
bhiwandi

Related Stories

No stories found.