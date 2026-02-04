Thane Crime: प्रेयसीसोबत लग्नाला परवानगी दे, असं सांगितलं अन् तीन मुलींसह पत्नीला घराबाहेर काढलं, धक्कादायक कारण समोर

भिवंडी : ठाणे जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. घराण्याला वंशाचा दिवाच हवा यासाठी अजूनही सासरच्यांकडून विवाहित महिलेला त्रास दिला जात असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशीच घटना भिवंडी येथे घडली आहे. तिन्ही मुलीच झाल्याने विवाहितेचा छळ केल्याची भादवड येथे घटना घडली आहे. .भादवड येथे तिन्ही मुलीच झाल्याने विवाहितेचा छळ केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी ३५ वर्षीय पीडित विवाहितने पती व प्रेयसीसह चौघांविरोधात शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पती प्रकाश कांबळे, सासू विजयमाला कांबळे, नणंद कल्पना वाघमारे आणि प्रकाश याची प्रेयसी अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..Bhiwandi Mayor: भिवंडीच्या महापौर पदी कोण? १८ दिवसांनंतरही शिवसेनेची गटनोंदणी प्रलंबित.नेमकं प्रकरण काय?पीडित महिलेचा 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी आरोपी प्रकाश श्रीहरी कांबळे याच्याशी विवाह झाला होता. आरोपी प्रकाश आणि पीडितेला लग्नानंतर तीन आपत्यं झाली. तिन्ही मुली झाल्यामुळे आरोपीने आता मुलगाच झाला पाहिजे, असे म्हणत पीडितेचा छळ करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर प्रकाशला त्याच्या प्रेयसीसोबत दुसरं लग्न करण्याची परवानगी दे, असे म्हणत पीडित विवाहितेचा सासरच्या लोकांनी छळ केला. त्याचबरोबर तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेत तिचा शारीरिक, मानसिक छळ करून मारहाण केली आणि पीडित महिलेला तिच्या तीन मुलींसह घरातून बाहेर काढलं..या घटनेनंतर अखेर पीडित महिलेने शांतीनगर पोलीस ठाण्यात सासरच्यांविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी सोमवारी (ता. २) चार आरोपींविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच सध्या या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक पोटे करत आहेत," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली..Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.