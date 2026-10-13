ठाणे : मसाज करताना वृद्धेला झोप लागल्याची संधी साधून तिच्या घरातून सोन्याची अंगठी आणि सोन्याची चेन, असे एकूण एक लाख ३५ हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना ठाण्यातील कॅसल मिल नाका परिसरात घडली. याप्रकरणी मसाजसाठी आलेल्या महिलेवर चोरीचा संशय घेण्यात आला असून, वृद्धेने राबोडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तक्रारदार ६२ वर्षीय महिला कॅसल मिल नाका परिसरातील सुमेर कॅसल इमारतीत कुटुंबासह राहते. त्यांनी ५ ऑक्टोबरला अॅपवरून मसाज सेवा बुक केली होती. त्यानुसार सायंकाळी महिला त्यांच्या घरी आली..मसाज करण्यापूर्वी सुरू तक्रारदार महिलेच्या डाव्या हाताच्या बोटांत सोन्याच्या दोन अंगठ्या होत्या. मसाज सुरू असताना त्यांना झोप लागली. त्यानंतर मसाज करणारी महिला कोणतीही कल्पना न देता घरातून निघून गेली. तासाभराने तक्रारदार महिलेच्या लक्षात आले, की त्यांच्या बोटातील सात ग्रॅमची सोन्याची अंगठी गायब आहे..Megablock: कसारा ब्लॉकचा लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका, १४ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान लोकल सेवा बंद.मंचेकर कुटुंबातील तिघांवर चोरीचे १६८ गुन्हेचोरीच्या गुन्ह्यांत मुलाची 'चाळीशी', वडिलांची 'सेंच्युरी', तर मामाची 'पंचविशी'! गुन्हेगारीची धक्कादायक कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या मंचेकर टोळीचा उल्हासनगर गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. तब्बल ४३ गुन्हे दाखल असलेल्या दिनेश मंचेकरला नवी मुंबईतून बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. त्याच्याकडून २० तोळे सोने हस्तगत करण्यात आले. फरार वडील आणि मामाचा शोध सुरू आहे..मुंबई महानगर परिसरात चोरीच्या गुन्ह्यांनी पोलिसांची डोकेदुखी वाढविणाऱ्या दिनेश मंचेकर (३७) याला उल्हासनगर गुन्हे शाखेने नवी मुंबईतून अटक केली आहे. त्याच्याविरोधात मुंबई, नवी मुंबई, घाटकोपर, ठाणे आणि पनवेल परिसरात तब्बल ४३ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..धारावीचा कायापालट होणार! ३९ मजली इमारतीत ३५० चौरस फुटांचे घर; माटुंग्यात १०,४३२ घरांच्या बांधकामाला सुरुवात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.