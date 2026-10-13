मुंबई

Thane Crime: ऑनलाइन अ‍ॅपवर ६२ वर्षीय महिलेनं मसाजसेवा बूक केली, घरात मसाजवेळी झोप लागताच...; ठाण्यात धक्कादायक प्रकार

Thane Theft Case: ठाण्यात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मसाजसेवा देण्यासाठी आलेल्या एका महिलेने दागिने चोरी केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
Thane Theft Case

Thane Theft Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मसाज करताना वृद्धेला झोप लागल्याची संधी साधून तिच्या घरातून सोन्याची अंगठी आणि सोन्याची चेन, असे एकूण एक लाख ३५ हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना ठाण्यातील कॅसल मिल नाका परिसरात घडली. याप्रकरणी मसाजसाठी आलेल्या महिलेवर चोरीचा संशय घेण्यात आला असून, वृद्धेने राबोडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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