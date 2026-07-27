मुंबई

Crime News: दुसऱ्या जातीतील तरुणावर प्रेम, आईचा संताप अनावर; गळा आवळून मुलीला संपवलं, ठाण्यात खळबळ

Thane crime news: प्रेमसंबंधाला टोकाचा विरोध करून आईने आपल्या २० वर्षीय मुलीचा ओढणीने गळा आवळून हत्या केल्याची खळबळजनक घटना उल्हासनगरमध्ये घडली.
Crime

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ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगरमधून ऑनर किलिंगचे एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. एका आईने आपल्याच मुलीचा गळा दाबून खून केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलीचे दुसऱ्या जातीच्या पुरुषासोबत प्रेमसंबंध होते. ज्याला आईचा सातत्याने विरोध होता. याच संघर्षामुळे ही घटना घडली. पोलिसांनी सध्या आरोपी आईला अटक केली आहे. तपास सुरू आहे.

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