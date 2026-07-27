Crime News: दुसऱ्या जातीतील तरुणावर प्रेम, आईचा संताप अनावर; गळा आवळून मुलीला संपवलं, ठाण्यात खळबळ

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगरमधून ऑनर किलिंगचे एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. एका आईने आपल्याच मुलीचा गळा दाबून खून केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलीचे दुसऱ्या जातीच्या पुरुषासोबत प्रेमसंबंध होते. ज्याला आईचा सातत्याने विरोध होता. याच संघर्षामुळे ही घटना घडली. पोलिसांनी सध्या आरोपी आईला अटक केली आहे. तपास सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेची ओळख आशा गरड अशी पटली आहे. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, उल्हासनगर कॅम्प नंबर १ येथील भैयासाहेब आंबेडकरनगर परिसरात अमृता ही आई-वडिलांसह राहत होती. अमृता गरड हिचे त्याच परिसरातील एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. आई या नात्यामुळे नाराज होती आणि त्यामुळे घरात अनेकदा वाद होत असत. रविवारी रात्री आई आणि मुलगी घरी उपस्थित होत्या. .Crime: धक्कादायक! बाथरूमला जाऊ दिलं नाही म्हणून मुलाने पँन्टमध्ये लघवी केली; संतापात शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांच्या गुप्तांगाला चटके दिले.प्रेमसंबंधांवरून त्यांच्यात वाद झाला. त्या वेळी घरातील वडील आणि दोन्ही भाऊ झोपेत होते. वादानंतर अमृता घर सोडून जाण्याच्या तयारीत असताना संतापाच्या भरात आशा हिने ओढणीने तिचा गळा आवळला. यात अमृताचा गुदमरून जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेमुळे कुटुंबात खळबळ उडाली. मृताच्या वडिलांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. .माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली. उल्हासनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष आव्हाड यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे सांगितले. पोलीस या घटनेशी संबंधित सर्व बाबींचा तपास करत असून पुरावे गोळा करत आहेत. .Kalyan News: कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणाचा पोलिसावर हल्ला, काठीने जबर मारहाण; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. प्राथमिक तपासानुसार, हे प्रकरण ऑनर किलिंगचे असल्याचे सूचित होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच घटनेतील सर्व तथ्यांची पुष्टी होऊ शकेल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. सध्या आरोपीची आई पोलीस कोठडीत असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेचा पुढील तपास उल्हासनगर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.