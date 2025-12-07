Thane Crime: केकमध्ये गुंगीचं औषध टाकलं अन्...; विवाहित महिलेसोबत दोन तरुणांचं विकृत कृत्य, ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

ठाणे : ठाणे शहरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेवर दोन तरुणांनी अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. महिलेला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यासोबत आरोपी तरुणांनी हा खळबळजनक प्रकार केला असून याप्रकरणी पोलिसांनी एक आरोपीला अटक केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे फॅमिली न्यायालयाच्या आवारात हा धक्कादायक प्रकार घडला. केकमध्ये गुंगीचे औषध टाकून एका ३६ वर्षीय महिलेवर तिच्याच ओळखीत असणाऱ्या दोन तरुणांनी अत्याचार केला. तसेच या घटनेचे व्हिडिओ करून तिला तो व्हायरल करण्याची धमकीही दिली..Indigo: इंडिगोचा ढिसाळ कारभार! विदेशी महिलेचा काउंटरवर चढून थयथयाट; व्हिडिओ व्हायरल.नेमके काय घडले?मुंबई कुर्ला येथे राहणाऱ्या पीडित विवाहितेचा २५ ऑगस्ट रोजी वाढदिवस होता. त्या निमित्ताने केक कापण्यासाठी कारमध्ये बसले. यावेळी आरोपी तरुणांनी केकमध्ये गुंगीचे औषध टाकून तो केक त्या महिलेला खाऊ घातला. त्यानंतर त्या महिलेला चक्कर आली आणि दोन्ही आरोपी तरुणांनी महिलेला ठाणे फॅमिली न्यायालयाच्या आवारातील कार पार्किंगमध्ये आणून तिच्या अत्याचार केला. तसेच त्यांनी त्यावेळी व्हिडिओ बनवून तिला तो व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली..दरम्यान, याप्रकरणी पीडित महिलेने ठाणे पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. हिरालाल केदार आणि रवी पवार असे दोन्ही आरोपींचे नाव असून हिरालाल केदार या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तर रवी पवार हा फरार असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भारत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.