मुंबई

Thane Crime: केकमध्ये गुंगीचं औषध टाकलं अन्...; विवाहित महिलेसोबत दोन तरुणांचं विकृत कृत्य, ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

Thane Crime News: ठाणे शहरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेवर दोन तरुणांनी अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे.
Thane Crime

Thane Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाणे शहरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेवर दोन तरुणांनी अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. महिलेला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यासोबत आरोपी तरुणांनी हा खळबळजनक प्रकार केला असून याप्रकरणी पोलिसांनी एक आरोपीला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
crime news in marathi
Crime Against Woman
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com