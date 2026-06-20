ठाणे : ठाण्यातील टीडीआर प्रकरणाचा वाद शांत होत नाही, तोच अॅमेझॉनच्या प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. बाळकुम परिसरातील या प्रकल्पासाठी पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या ठाणेकरांचे हक्काचे पाणी दिले जाणार आहे. तसेच ध्वनिप्रदूषण, उष्णता वाढ आणि पर्यावरणीय परिणामही होणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने केला आहे. या प्रकल्पाविरोधात महासभेत तसेच जनआंदोलनाच्या माध्यमातून लढा उभारण्याचा इशारा पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला..अॅमेझॉनने डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी बाळकुम परिसरात एक हजार ८३० कोटी रुपयांत आणि १३० कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरून तब्बल ५३ एकर जमीन कल्पतरूकडून खरेदी केली आहे. या डेटा सेंटरमुळे ठाणेकरांना भविष्यात कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल,.Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय .याबाबत माहिती देण्यासाठी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले. डेटा सेंटरच्या कुलिंगसाठी प्रचंड पाणी लागेल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी कुठून पाणी देणार, त्याचा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर काय परिणाम होणार, याबाबत महापालिकेने स्पष्टीकरण द्यावे, तसेच हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे करण्यात आली आहे..विषयपत्रिकेतून गोषवारा गायबमहासभेच्या विषयपत्रिकेसोबत गोषवारा दिलेला नाही. गोषवारा मागितल्यावर अतिरक्त आयुक्त संदीप माळवींकडे बोट दाखविले जाते. त्यांचा काय संबंध आहे, हे जाहीर करावे. विषयपत्रिकेवर सचिवांची स्वाक्षरी असते. हा गोषवारा न देऊन सचिव मनीष जोशी यांनी नगरसेवक आणि ठाणेकरांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .तीव्र विरोध करणारहा सर्व प्रकार अर्थकारणातून होत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नगरसेवक महासभेत या प्रकल्पाला विरोध करतीलच; शिवाय अधिवेशनातही आवाज उठवणार असल्याचे आव्हाड म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.