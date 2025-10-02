मुंबई

Thane Video: ठाण्यात उपायुक्त २५ लाखांची लाच घेताना जाळ्यात, अधिकाऱ्याच्या अटकेवेळी अंगावर उधळली फुलं

Thane Deputy Commissioner Arrest in Bribe Case : ठाणे महापालिकेत अतिक्रमण विभागात असलेले उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना लाच प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. अतिक्रमण हटवण्यासाठी बिल्डरकडून त्यांनी लाचेची मागणी केली होती.
ACB Catches Thane Officer Taking Bribe from Builder

ACB Catches Thane Officer Taking Bribe from Builder

Esakal

सूरज यादव
Updated on

ठाण्यात महापालिकेत अतिक्रमण विभागात उपयाकुत् असलेल्या शंकर पाटोळे या अधिकाऱ्याला २५ लाखांची लाच घेताना अटक करण्यात आलीय. घंटाळी परिसरात असलेलं अतिक्रमण हटवून बिल्डरला मदत करण्यासाठी ही लाच घेतली जात होती. बुधवारी रात्री उशिरा मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शंकर पाटोळे यांना अटक केली. त्यांना अटक करत असतानाचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे. अटकेवेळी शंकर पाटोळे यांच्यावर फुलांची उधळण केली केली.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
bribe
ACB

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com