मुंबई

Thane DCC Bank : ठाणे जिल्हा बँकेवर भाजप-शिवसेना महायुतीचा झेंडा! रवींद्र चव्हाण-एकनाथ शिंदेंच्या 'चाणक्यनीती'मुळे बविआचा गेम ओव्हर, नवे अध्यक्ष कोण?

BJP-Shiv Sena Alliance Secures Majority in Thane DCC Bank : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी अरुण बाळू पाटील यांची निवड झाली. महायुतीने बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व संपवत बँकेवर सत्ता मिळवली.
Thane District Central Cooperative Bank chairman election

Thane District Central Cooperative Bank chairman election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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BJP Shiv Sena alliance Thane cooperative bank victory : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीपाठोपाठ आता अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय चाणक्यनीतीचा करिष्मा दिसून आला आहे.

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