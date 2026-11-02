मुंबई

महापालिकेनंतर आता ठाणे जिल्हा न्यायालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी! पोलिसांची धावाधाव संपूर्ण कोर्ट रिकामे; परिसरात खळबळ

Thane District Court bomb Threat : ठाणे जिल्हा न्यायालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे संपूर्ण कोर्ट रिकामे करण्यात आले असून परिसरात खळबळ पसरली आहे.
Thane District Court bomb Threat

Thane District Court bomb Threat

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील महापौर कार्यालय, मुंबईतील शाळा तसेच बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे घर बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता. या धमकीमुळे सर्वत्र एकच खळबळ पसरली होती. या धमकीला महिना देखील उलटला नसताना आता ठाणे जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

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