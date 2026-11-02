महापालिकेनंतर आता ठाणे जिल्हा न्यायालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी! पोलिसांची धावाधाव संपूर्ण कोर्ट रिकामे; परिसरात खळबळ

ठाणे : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील महापौर कार्यालय, मुंबईतील शाळा तसेच बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे घर बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता. या धमकीमुळे सर्वत्र एकच खळबळ पसरली होती. या धमकीला महिना देखील उलटला नसताना आता ठाणे जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकीची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने सुरक्षेच्या उपाययोजना हाती घेतल्या. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण न्यायालय रिकामे करण्यात आले. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालय परिसरातील हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे..Mumbai Food Poisoning: लग्नाच्या जेवणातून ७०-१०० जणांना विषबाधा, वधू-वरासह वऱ्हाडी रुग्णालयात दाखल; मुंबईत खळबळ.सध्या, न्यायालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी आणि आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. तसेच न्यायालयाला नेमकी कोणत्या माध्यमातून धमकी देण्यात आली आणि या धमकीमागे कोणाचा हात आहे, याबाबत अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धमकीनंतर ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पोलीस पोलीस यंत्रणा देखील सतर्क झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.