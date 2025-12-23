Thane News: ‘डीएफसीसीएल’ची पहिली चाचणी यशस्वी, ठाणे जिल्ह्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा

डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्यातील रेल्वे व रस्ते वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा ठरणाऱ्या डीएफसीसीएल (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. मोठा गाव परिसरातून डीएफसीसीएल मार्गावर सोमवारी (ता. २२) घेण्यात आलेली रेल्वेची प्राथमिक चाचणी यशस्वी ठरल्याने ठाणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील मालवाहतुकीसाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे..डीएफसीसीएल प्रकल्पामुळे देशातील मालवाहतुकीची दिशा बदलणार आहे. मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र कॉरिडॉर उपलब्ध झाल्याने प्रवासी रेल्वे सेवांवरील ताण कमी होणार असून, वेळापत्रक अधिक शिस्तबद्ध होण्यास मदत होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासारख्या दाट लोकवस्तीच्या आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागासाठी हा प्रकल्प विशेष लाभदायक ठरणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..Thane News: कुत्रा चावला, इंजेक्शन दिली; तरीही चिमुकलीचा मृत्यू, निष्काळजीपणा की प्रणाली अपयश?.त्यातच मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक स्वतंत्र डीएफसीसीएल मार्गावर वळवल्यामुळे सध्या ठाणे-कल्याण-डोंबिवली परिसरात जाणवणारी रेल्वे वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील जड वाहनांचा ताण आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोठा गाव परिसरात सोमवारी घेण्यात आलेली पहिली प्राथमिक चाचणी यशस्वी ठरल्याचे प्रशासनाने सांगितले..या चाचणीमुळे तांत्रिक क्षमता, सुरक्षितता आणि मार्गावरील यंत्रणा तपासण्यात आल्या असून, पुढील टप्प्यात नियमित मालवाहतुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अधिक वेगवान आणि सुरक्षित मालवाहतूक शक्य झाल्याने उद्योग, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली..Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकासडीएफसीसीएल प्रकल्पामुळे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार असून, वेळेची बचत, प्रदूषणात घट आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ वाहतूक व्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा नवा अध्याय ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.