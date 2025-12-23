मुंबई

Thane News: ‘डीएफसीसीएल’ची पहिली चाचणी यशस्वी, ठाणे जिल्ह्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा

DFCCIL Project: ठाणे जिल्ह्यातील डीएफसीसीएल प्रकल्पातील रेल्वेची प्राथमिक चाचणी यशस्वी ठरली आहे. यामुळे रेल्वे व रस्ते वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी आळा बसणार आहे.
DFCCIL Project

DFCCIL Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्यातील रेल्वे व रस्ते वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा ठरणाऱ्या डीएफसीसीएल (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. मोठा गाव परिसरातून डीएफसीसीएल मार्गावर सोमवारी (ता. २२) घेण्यात आलेली रेल्वेची प्राथमिक चाचणी यशस्वी ठरल्याने ठाणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील मालवाहतुकीसाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
DFCCIL Company
kalyan
Railway Administration
Dombivli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com