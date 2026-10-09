नवरात्रीनिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल! ठाणे-कल्याणमधील 'या' मार्गांवर नो एन्ट्री, काय असतील पर्यायी मार्ग?

ठाणे : नवरात्री उत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. ठाण्यातील टेंभी नाका येथील दुर्गा देवी मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाण्यात टेंभी नाका परिसरात वाहतुकीत बदल केले जाणार आहेत. .वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवरात्री उत्सवानिमित्त ११ ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत ठाण्यातील काही भागांत वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. भाविकांची संभाव्य गर्दी हाताळण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी भवानी चौक आणि टेंभी नाका परिसरात वाहतूक निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. दुपारी ४ ते मध्यरात्रीपर्यंत हे वाहतूक निर्बंध लागू असणार आहेत..Thane News: महावितरण अभियंत्यांना बारमध्ये कोंडले, स्मार्ट मीटरला विरोध; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल .मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावरून टेंभी नाका परिसरात येणाऱ्या वाहनांसाठी नवी वाहतूक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या कालावधीत अनेक मार्ग बंद करण्यात येणार असून पर्यायी मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे..मुंबईहून येणाऱ्या वाहनांसाठीमुंबईहून किंवा मुलंड चेक नाक्यामार्गे ठाण्यात प्रवेश करणाऱ्या लक्झरी आणि खाजगी बस भास्कर कट, तीन हात नाका, कॅडबरी सिग्नल आणि गोल्डन डाईज नाका येथे पोहोचण्यापूर्वीच वळवले जाईल. ही वाहने एक्सप्रेस हायवे, गोल्डन डाईज नाका, साकेत कट, साकेत रोड, नवीन कळवा पूल आणि कळवा नाका या मार्गावरून वळवली जातील..नवी मुंबईहून येणाऱ्या वाहनांसाठीकळवा पुलावरून नवी मुंबईहून ठाण्यात प्रवेश करणाऱ्या सर्व चारचाकी गाड्या आणि मालवाहू वाहनांना, तसेच लक्झरी बसेस आणि खाजगी कंपन्यांच्या बसेसना 'किका नाका'च्या पुढे जाण्यास निर्बंध आहे. या वाहनांना किका नाका येथे उजवीकडे वळावे लागेल आणि साकेत रोड व महालक्ष्मी मंदिर मार्गावरून पुढे जावे लागेल..ठाणे रेल्वे स्थानकावरून येणारी वाहतूकठाणे रेल्वे स्थानकावरून टॉवर नाका, दगडी शाळा चौक आणि वीर सावरकर रोडमार्गे टेंभी नाका व सिव्हिल हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या वाहनांना 'चिंतामणी ज्वेलर्स'जवळ थांबवले जाईल. या बसेसना टॉवर नाका येथे डावीकडे वळावे लागेल आणि गडकरी सर्कल, दगडी शाळा चौक, अल्मेडा चौक व नितीन सिग्नलमार्गे पुढे जावे लागेल..दरम्यान, अवजड वाहनांवर तसेच खाजगी आणि सरकारी बसेसवर वाहतूक निर्बंध लागू असणार आहेत. पोलीस वाहने, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवेतील इतर वाहनांना या निर्बंधांतून वगळण्यात आले आहे..IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले.कल्याणमध्ये वाहतुकीत बदलत्याचबरोबर सणासुदीच्या काळात कल्याण पश्चिमेकडील दुर्गामाता मंदिर आणि दुर्गाडी किल्ला परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि वाहनांची सुरळीत ये-जा सुनिश्चित करण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध ११ ते २० ऑक्टोबर दरम्यान दररोज दुपारी ४ ते मध्यरात्री या वेळेत लागू राहतील..नवी मुंबई, पनवेल, म्हापसा पाईपलाईन आणि मुंब्रा येथून कल्याण नाक्याकडे येणारी आणि त्यानंतर पत्रीपूलमार्गे नाशिक-मुंबई महामार्ग व भिवंडीच्या दिशेने कल्याण शहरात प्रवेश करणारी वाहने कल्याण नाक्यावरच थांबवली जातील. त्यांना मुंब्रा बायपास आणि नाशिक-मुंबई महामार्गावरील खारेगाव टोल नाक्यावरून वळवले जाईल..खोनी निसर्ग ढाबा येथून तळोजा बायपासमार्गे कल्याण शहराकडे येणारी अवजड वाहने आणि बसेस खोनी निसर्ग ढाबा येथे थांबवली जातील. त्याऐवजी त्यांना बदलापूर-अंबरनाथ, कताई-बदलापूर चौक, लोढा पलावा आणि कल्याण फाटा मार्गे वळवले जाईल..नेवली नाका येथून मलंग रोड, चक्कीनाका आणि पत्रीपूलमार्गे कल्याण शहरात प्रवेश करणारी वाहने नेवली नाका येथे थांबवली जातील. यासाठी बदलापूर-अंबरनाथ महामार्ग हा पर्यायी मार्ग असेल..श्रीराम चौक येथून कोलसेवाडी वाहतूक उपविभागाकडे जाणारी वाहने श्रीराम चौक येथे थांबवली जातील आणि त्यांना उल्हासनगर, शहाड व अंबरनाथच्या दिशेने वळवले जाईल. शहाडहून प्रेम ऑटो आणि दुर्गमाता चौक मार्गे कोंगाव व भिवंडीच्या दिशेने जाणारी वाहने 'आभारवाडी चौक' येथे थांबवली जातील. या वाहनांना आभारवाडी चौकातून उजवीकडे वळवून गांधारी पूल, बापगाव आणि सोनाळे मार्गे वळवले जाईल..कोंगाव मार्गे रंजनाली नाक्यावरून कल्याणकडे येणारी वाहने 'रंजनाली नाका' येथे थांबवली जातील आणि त्यांना मुंबई-नाशिक महामार्ग व खारेगाव टोल नाका मार्गे त्यांच्या गंतव्य स्थळाकडे वळवले जाईल..बापगाव आणि गांधारी पूल मार्गे ठाणे ग्रामीण भागातून कल्याणकडे येणारी अवजड वाहने, 'मल्टी-एक्सल' (अनेक चाके असलेली) वाहने आणि खाजगी बसेस 'सावडा नाका' येथे थांबवल्या जातील. यासाठी सोनाळे हा पर्यायी मार्ग असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.