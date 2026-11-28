ठाणे : मध्य रेल्वेच्या ठाणे-कसारा- खोपोली मार्गावरील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांमध्ये तातडीने वाढ करावी, तसेच रखडलेली फलाट विस्ताराची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशी मागणी खासदार नरेश गणपत म्हस्के यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना पत्र पाठवले आहे..मध्य रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी कमी करण्यासाठी ठाणे ते कसारा आणि खोपोलीदरम्यानच्या ३३ स्थानकांवर फलाट विस्ताराचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून कल्याण-कर्जत-खोपोली विभागातील काही स्थानकांवरील कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र, रेल्वे प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ प्रवाशांना मिळत नसल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी पत्रात नमूद केले आहे. रेल्वे प्रशासनाने २० जुलै आणि १५ ऑगस्ट रोजी सीएसएमटी ते कर्जत आणि खोपोली मार्गावर प्रत्येकी एका १२ डबा लोकलचे १५ डब्यामध्ये रूपांतरित करून सीएसएमटी ते कर्जत आणि खोपोली मार्गावर काही लोकल फेऱ्या सुरु केल्या. मात्र, त्यानंतर १०० दिवस उलटूनही एकाही नवीन १५ डब्यांच्या लोकल फेरीची भर पडलेली नाही. कोणतीही तांत्रिक अडचण नसताना फलाट तयार असूनही लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढ होत नसल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे प्रशासनच्या निदर्शनास आणून दिली आहे..दरम्यान, ठाणे-कल्याण धीम्या मार्गावरील आणि कसारा विभागातील अपूर्ण फलाट विस्ताराची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत; विस्तारित फलाटांवर आरपीएफ आणि लोहमार्ग पोलिसांची गस्त वाढवावी ; फलाटांवरील गर्दुल्ले व बेघरांचा वावर रोखून प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी या सर्व मागण्यांकडे रेल्वे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, अशी विनंती खासदार नरेश म्हस्के यांनी पत्राद्वारे केली आहे..फलाट विस्ताराची कामे अद्याप अपूर्णगेल्या वर्षी दिवाळीनंतर सुरू झालेल्या फलाट विस्ताराच्या कामाला वर्ष उलटून गेले, तरी ठाणे-कल्याण धीम्या मार्गावरील तसेच कसारा विभागातील अनेक स्थानकांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना अपेक्षित सुविधा मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले.विस्तारित फलाटांवर सुरक्षिततेचा प्रश्नविस्तारित फलाटांचा काही भाग सध्या वापराविना रिकामा पडून आहे. या ठिकाणी भिकारी, बेघर आणि गर्दुल्ले बसत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः रात्री-अपरात्री प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत खासदार नरेश म्हस्के यांनी चिंता व्यक्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.