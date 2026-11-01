CM Devendra Fadnavis: चीनचे काँग्रेसला फंडिंग का? अराजक माजवणाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ, फडणवीसांचा हल्लाबोल

ठाणे : ठाण्यात महायुतीच्या वतीने ‘लोकतंत्र बचाव’ पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आले आहे. पाचपाखाडी ते तलावपाळी असा या पदयात्रेचा मार्ग असून या पदयात्रेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गणेश नाईक आणि रविंद्र चव्हाण यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते सहभागी झाले आहेत. विरोधकांच्या आंदोलनांना उत्तर देण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा संदेश देण्यासाठी ही पदयात्रा काढण्यात येत असून यावेळी भाषणादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी काँग्रेसवर टीका करत थेट राहुल गांधी यांना आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले की, ''संविधान विरोधी लोक रस्त्यावर येणार असतील तर रस्त्यावर आम्ही त्यांचा सामना करायला तयार आहोत. देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी रस्त्यावर यायची गरज पडली तर देशभक्त नागरिक रस्त्यावर उतरायला तयार आहेत. तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह आमच्याविरोधात लढा, पण तुम्ही देशाच्या आणि संविधानाच्या विरोधात लढताय. मोदीजींसारखा लोहपुरुष जनतेनं निवडून दिलाय. आम्ही इतके कमकुवत नाही. हा देश भारताच्या संविधानानेच चालेल..Mumbai Metro 4: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज! दिवाळीनंतर मुंबईत दाखल होणार; कसा असेल प्रवास? पाहा वैशिष्ट्ये.काँग्रेसकडून केवळ अराजकता पसरवण्याचं काम केलं जात आहे. व्होट चोर केली असे बोलणाऱ्यांनी संविधान चोरी केलं आहे. १९७६ साली काँग्रेसने मूलभूत अधिकार गोठवले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणि हायकोर्टात जाता येणार नाही असा बदल करून तुमच्या आणि आमच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली. पण भाजपचे सरकार आल्यावर ते आपण पुन्हा केले. 'हे संविधान चोर आहेत'. जे लाल पुस्तक दाखवतात तो केवळ त्यांचा मुखवटा आहे, त्यामागे ह्यांचं वेगळंच षडयंत्र आहे. काँग्रेसने बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकेचं संविधान बदललं आता तेच पुस्तक घेऊन ते भारतात उतरलेत अशी बोचरी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली..Lek Ladki Yojana: लेक लाडकी योजनेत मोठी अपडेट! आता घरबसल्या करता येणार अर्ज, १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार; सरकारची घोषणा.दारू तीच, बॉटल नवीआता इंदिरा गांधी यांचा नातू हातात संविधान घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. 'आरे बॉटल वेगळी आहे, पण दारू तीच आहे', असा घणाघात मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.