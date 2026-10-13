मुंबई

Thane Fire: ठाण्यात मध्यरात्री आगीचा थरार! एकामागोमाग २३ वाहनांनी घेतला पेट, परिसरात धुराचे मोठे लोट; Video Viral

Diva Fire News: ठाणे जिल्ह्यातील दिवा शहरात आगीची घटना घडली आहे. या आगीच्या घटनेत एकामागोमाग तब्बल २३ वाहनं जळून खाक झाले आहेत.
Thane Fire

Thane Fire

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील दिवा शहरात आगीची घटना घडली आहे. या आगीच्या घटनेत एकामागोमाग तब्बल २३ वाहनांनी पेट घेतला असून गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या आगीच्या घटनेमुळे झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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