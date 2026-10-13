Thane Fire: ठाण्यात मध्यरात्री आगीचा थरार! एकामागोमाग २३ वाहनांनी घेतला पेट, परिसरात धुराचे मोठे लोट; Video Viral

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील दिवा शहरात आगीची घटना घडली आहे. या आगीच्या घटनेत एकामागोमाग तब्बल २३ वाहनांनी पेट घेतला असून गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या आगीच्या घटनेमुळे झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील दिवा येथील साबेगाव परिसरात मंगळवार (ता. १३ सप्टेंबर) रोजी मध्यरात्री २ वाजून २ मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. आदर्श विद्यालयासमोर आणि 'दिवा नॅशनल इंग्लिश स्कूल हॉल'च्या मागे रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली एक रिक्षा आणि २२ दुचाकी जळून खाक झाल्या. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे..Mumbai News: जे. जे. वसतिगृहात २१ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अस्वच्छतेमुळे साथीच्या आजारांची ९० जणांना लागण.२२ दुचाकी आणि एक रिक्षा जळून खाकया घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक रहिवासी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्याचे सुरू केले. मध्यरात्री ३ वाजून १६ मिनिटांच्या सुमारास आग विझवण्यात आले. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या रिक्षाला आणि २२ दुचाकींना आपल्या विळख्यात घेतले, अशी माहिती समोर आली असून या आगीचे कारण अद्याप समोर आले नाही..Thane Crime: ऑनलाइन अॅपवर ६२ वर्षीय महिलेनं मसाजसेवा बूक केली, घरात मसाजवेळी झोप लागताच...; ठाण्यात धक्कादायक प्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.