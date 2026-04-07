Thane: ठाण्यात माथेफिरूचा धुमाकूळ, काठीने चालत्या गाड्यांवर हल्ला, १०-१२ गाड्यांची तोडफोड; Video Viral

ठाणे : ठाणे शहरात माथेफिरूने धुमाकूळ घातला आहे. ठाण्यात रस्त्याच्या कडेला उभ्या असणाऱ्या अनेक गाड्यांची माथेफिरूने तोडफोड करून मोठे नुकसान केले आहे. यामुळे ठाण्यात सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातील नितीन सिग्नल येथील ग्रीन रोड या ठिकाणी ही धक्कादायक घटना घडली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या परिसरात ही घटना घडली. यावेळी माथेफिरूने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 10 ते 12 गाड्यांची बांबूने तोडफोड केली. त्याचबरोबर रुग्णवाहिका आणि मालाची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचेही नुकसान केले..दरम्यान, यावेळी परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी असून त्यांनी ही माहिती पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून स्थानिक रहिवासी आणि पोलिसांच्या मदतीने माथेफिरूला पकडण्यात आले. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वारावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी या परिसरात पोलीस गस्त वाढवावी, अशी मागणी केली जात आहे..या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक माथेफिरु भर रस्त्यात बांबू घेऊन चालत्या वाहनांवर हल्ला करत आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असणाऱ्या गाड्यांचेही नुकसान करताना दिसून येत आहे. या माथेफिरुने वाहनांच्या काचा फोडल्यामुळे रस्त्यावर काचांचा खचही पडला आहे. माथेफिरुच्या या कृत्यामुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे.