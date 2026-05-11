Thane Metro: मेट्रोचा प्रवास लांबणार! ठाण्यात चाचणीचा डबा धूळखात; पायाभूत सुविधांचे काम अर्धवट

ठाणे : घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडीला दिलासा देणाऱ्या ठाणे मेट्रो प्रकल्पाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या गाजावाजात घेण्यात आलेली मेट्रोची चाचणी, उद्घाटनाच्या घोषणा आणि वेळोवेळी बदलणाऱ्या डेडलाइन्स यामुळे ठाणेकरांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. एकीकडे सरकारकडून प्रकल्प वेगाने सुरू असल्याचा दावा केला जात असला, तरी दुसरीकडे प्रत्यक्षात स्थानकांची अपूर्ण कामे, कारशेडचा रखडलेला प्रश्न आणि धूळखात असलेला ट्रायल रनचा डबा यामुळे ‘मेट्रो कधी धावणार,’ हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गायमूख ते कासारवडवलीदरम्यान मेट्रोची चाचणी सप्टेंबर २०२५ मध्ये घेतली. पालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने त्या वेळी हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लागत असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. मात्र, ज्या डब्यातून ही चाचणी घेण्यात आली, तोच डबा आज प्रकल्प परिसरात धूळखात पडून आहे..Mumbai News: पुनर्विकास याचिकेत नव्या विकसकाला नकार, घाटकोपरमधील भाडेकरूंना ठोठावला पाच लाखांचा दंड.वास्तवित चाचणीच्यावेळी सुरुवातीला डिसेंबर २०२५ पर्यंत कॅडबरी जंक्शन ते गायमूख असा मेट्रो प्रवास सुरू होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे निदान ठाण्यातल्या ठाण्यात मेट्रोने प्रवास करण्याचे स्वप्न ठाणेकरांनी रंगवले, पण त्यानंतर मार्च २०२६ ची नवी डेडलाइन देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता आता २०२६ च्या अखेरपर्यंत तरी हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल का, याबाबतच शंका व्यक्त केली जात आहे..प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात गायमूख ते कापूरबावडी हा भाग ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर कापूरबावडी ते गांधीनगर (कांजूरमार्ग) हा दुसरा टप्पा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. .संपूर्ण वडाळा ते गायमूख मार्ग २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होईल, असा दावा प्रशासन करत आहे, पण मेट्रोच्या मार्गावर अनेक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या स्थानकांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी केवळ संरचना उभारली असून, एस्कलेटर, प्लॅटफॉर्म, विद्युत यंत्रणा आणि प्रवेशमार्गांची कामे अद्याप सुरूच आहेत. त्यामुळे ट्रॅक तयार झाला तरी प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत तयारी अपुरी असल्याचे दिसून येत आहे..घोडबंदर रोडवरील लाखो प्रवाशांना अजूनही तासन्तास कोंडीत अडकून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘मेट्रोचे स्वप्न दाखवले, पण प्रत्यक्ष प्रवास कधी,’ असा प्रश्न आता ठाणेकर उपस्थित करत आहेत..Thane Crime: नराधम बापाचा २ लेकींवर अत्याचार, लहान बहिणीवर अत्याचारानंतर मोठ्या मुलीने आईला सांगितल्यानं घटना उघड; डोंबिवलीत खळबळ.मोगरपाडा कारशेडचा अडथळा या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा म्हणजे मोगरपाडा कारशेड. मेट्रोच्या देखभाल, पार्किंग आणि तांत्रिक संचालनासाठी कारशेड अत्यावश्यक मानले जाते. मात्र, या कारशेडचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने, मेट्रोची नियमित सेवा सुरू करण्यात मोठे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.