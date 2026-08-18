Property Tax Hike: ठाणेकरांवर दुहेरी करवाढीचा बोजा! मालमत्ता करात १२ ते २०; हस्तांतरण शुल्कात ०.५ टक्के

ठाणे : महागाईच्या सापडलेल्या कचाट्यात ठाणेकरांच्या खिशावर आता महापालिकेच्या करवाढीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या महासभेत निवासी मालमत्तांच्या करात १२ टक्के, तर बिगरनिवासी मालमत्तांच्या करात २० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मालमत्ता हस्तांतरण शुल्काच्या पद्धतीत बदल करून शासनाच्या बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे महागड्या मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांचा खर्च वाढणार आहे..या करवाढीतून महापालिकेला सुमारे १०४.६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तब्बल १० वर्षांनंतर ठाणेकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा टाकण्यात आला आहे. महासभेत शिंदेसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनी करवाढीचे समर्थन केले. महसूल वाढल्यास विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल, असा दावा त्यांनी केला. विशेष म्हणजे करवाढीला अपेक्षित तीव्र विरोध झाला नाही. भाजपसह विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनीही सूचनेसह प्रस्तावाला मंजुरी दिली..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.घोडबंदरला पार्किंगला शुल्कघोडबंदर परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अनियंत्रित पार्किंगवर उपाय म्हणून पाच रस्त्यांवर सहा महिन्यांचा प्रायोगिक पेड पार्किंग उपक्रम राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. सुमारे १,८०० पार्किंग लॉटमध्ये ४६५ दुचाकी, १०० तीनचाकी, १,११५ कार आणि ८३ बस-ट्रकसाठी जागा असतील. दुचाकी व तीनचाकीसाठी पहिल्या दोन तासांना १०, कारसाठी १५ आणि बस-ट्रकसाठी ८० रुपये शुल्क असेल..Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी .टीएमटी भाडेवाढीला तूर्तास ब्रेकठाणे परिवहन सेवेच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला होता; मात्र संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात बसभाड्याची रचना एकसमान करण्याबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू असल्याने हा प्रस्ताव प्रशासनाने तूर्तास मागे घेतला. त्यामुळे टीएमटी प्रवाशांना सध्या भाडेवाढीपासून दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.