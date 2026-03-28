Mumbai News :ठाणे पालिकेत गटार अन् पायवाटांमध्ये २५६० कोटींचा 'झोल'? नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांचा घणाघात; मालमत्ता वाटपातही २ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप

भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी ठाणे महानगरपालिकेत गटार आणि पायवाटांच्या कामात २५६० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप करत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.
Allegations of ₹2560 Crore Scam in Gutter and Footpath Projects

Allegations of ₹2560 Crore Scam in Gutter and Footpath Projects

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे: गेल्या चार वर्षांत ठाणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारकडून तब्बल ४ हजार ९५३ कोटी रुपयांचा विकास निधी प्राप्त झाला. मात्र, त्यातील २ हजार ५६० कोटी रुपये फक्त गटार आणि पायवाटांवर खर्च करण्यात आले. शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झालेली दिसत नाहीत अशी शंका  भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी व्यक्त केली आहे. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून या सर्व कामांची श्वेतपत्रिका काढून सखोल चौकशी करण्याची मागणी पेंडसे यांनी केली आहे.

