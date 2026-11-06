Thane News: ठाण्यात नव्या इमारतींचे पाणी तापले! बंदीचा निर्णय झाला नसल्याचे आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

ठाणे : ओसी प्राप्त नव्या इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्याच्या घोषणेवरून ठाणे पालिकेत आज (ता. ५) चांगलेच वातावरण तापले. परवानगी न घेता अधिकाऱ्यांनी परस्पर अशी भूमिका जाहीर केल्याने आयुक्त सौरभ राव यांनी पाणीपुरवठा विभाग आणि नगर अभियंत्यांना फैलावर घेतल्याची माहिती आहे..नव्या इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय प्रशासनाने घेतलेला नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच पाणीपुरवठ्याबाबतची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी स्वतः अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली..Kieron Pollard head coach: किरॉन पोलार्ड Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सोडण्याच्या विचारात; असं नेमकं काय घडलं?.संभाव्य एल निनोमुळे आगामी काळात पर्जन्यमान घटण्याची आणि जलसाठ्यावर ताण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेने पाणीबचतीचे नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, या नियोजनाच्या नावाखाली वापर परवाना (ओसी) मिळालेल्या नव्या इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती बुधवारी (ता. ४) समोर आली होती. त्यामुळे नव्या इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या वृत्तानंतर शहरातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या..आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा !नवीन आणि जुन्या इमारतींना आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा होईल, यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वापर परवाना प्राप्त इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्याबाबत कोणताही निर्णय तूर्त घेण्यात आलेला नाही, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे..ACB Action: मोफत कायदेशीर मदतीच्या नावाखाली लाचखोरी! वकील ताब्यात, पत्नीविरोधातही गुन्हा; एसीबीने रंगेहाथ पकडलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.