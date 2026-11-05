Thane News: नव्या इमारतींच्या पाण्याला कात्री? ठाणेकरांचा गृहप्रवेश लांबण्याची शक्यता

ठाणे : शहरात एकीकडे पुनर्विकास आणि नव्या बांधकामांचा वेग वाढत असताना दुसरीकडे पाण्याची उपलब्धता हे मोठे आव्हान बनण्याची चिन्हे आहेत. सुपर एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे ठाणे पालिकेने नवीन इमारतीच्या पाणीपुरवठ्याबाबत कठोर भूमिका घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईपर्यंत 'ओसी' मिळालेल्या नवीन इमारतींना पालिकेकडून पाणीपुरवठा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फटका विकसकांसह गृहप्रवेशाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य ठाणेकरांनाही बसण्याची शक्यता आहे..पुढील वर्षी पर्जन्यमान कमी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर के. अरविंद पेंडसे सभागृहात पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. दैनंदिन पाणी उचल, मागणी आणि संभाव्य तूट यांचे नियमित विश्लेषण करून जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पालिका व खासगी टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येईल..BMC स्वत:ला न्यायालयापेक्षा मोठी समजतेय? हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही Dia Mirzaचा Video गायबच; स्थायी समितीत खडाजंगी....तर दंडात्मक कारवाईपाण्याची बचत करण्यासाठी एसटीपीच्या वापरावरही महापालिका भर देणार आहे. एसटीपी यंत्रणा असूनही प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर न करणाऱ्या सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही वापर न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि अखेर पाणीपुरवठा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Mumbai News: कारवाई करता म्हणजे उपकार नव्हे, उच्च न्यायालयाने महापालिकेसह प्राधिकरणांना फटकारलं.काटेकर नियोजन अनिवार्यनगर अभियंता सुरेंद्रकुमार काटकर यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पाणीगळती रोखणे, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे..बचतीसाठी विकसकांना प्रोत्साहनशहरात ४०० हून अधिक इमारतींची बांधकामे सुरू असून शेकडो इमारती पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर ताण येण्याची शक्यता आहे, मात्र प्रशासनाच्या या भूमिकेचा थेट परिणाम नव्या गृहप्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना पाणी कुठून मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणीबचतीच्या उपाययोजना करणाऱ्या विकसकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.