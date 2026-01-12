Election News: महानगरपालिका निवडणुकीआधी मतदान केंद्रांत बदल; केंद्रे स्थलांतरित, कुठे आणि का? जाणून घ्या...

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदारांना होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी आणि मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, निवडणूक अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रभाग क्रमांक २३ मधील चार मतदान केंद्रांचे स्थान बदलण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .प्रभाग क्रमांक २३, २४, २५ आणि २६ मधील काही मतदान केंद्रे मतदारांच्या निवासस्थानापासून दूर असल्याने मतदानादरम्यान अडचणी येण्याचा धोका निर्माण झाला होता. प्रभाग क्रमांक २३ मधील चार उमेदवारांनीही ही मतदान केंद्रे बदलण्यासाठी अर्ज केले होते. या प्रकरणात, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांनी संपूर्ण परिसराला भेट दिली, योग्य ठिकाणांची पाहणी केली आणि कळवा प्रभाग समितीला माहिती दिली. .K Annamalai: 'मी मुंबईत येणार, हिंम्मत असेल तर पाय कापा'! के. अन्नामलाईंचे राज ठाकरेंना थेट आव्हान; महाराष्ट्रात वातावरण तापलं.तपासणी दरम्यान, मतदारांच्या निवासस्थानांचा आणि मतदार यादीत समाविष्ट झालेल्या नवीन क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला. निरीक्षण अहवालाच्या आधारे, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रभाग क्रमांक २३ मधील मूळ मतदान केंद्रांची ठिकाणे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या सूचनांनुसार, मतदान केंद्र निश्चित झाल्यानंतर आणि यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अपवादात्मक परिस्थितीत कोणतेही बदल करण्यासाठी संबंधित उमेदवारांशी सल्लामसलत आणि महानगरपालिका निवडणूक आयुक्तांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. त्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाला सूचित करणे आवश्यक आहे..ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यास नकार दिल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने रेनबो इंटरनॅशनल स्कूलला दंड ठोठावला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही माहिती महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विविध सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालये तसेच खाजगी शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Ichalkaranji Election : प्रस्थापित ताकदींना आव्हान; शिव-शाहू आघाडीला ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्याचा विश्वास.या संदर्भात, निवडणूक विभागाचे अधिकारी ठाण्यातील रेनबो इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नियुक्ती आदेश देण्यासाठी गेले तेव्हा शाळेचे मुख्याध्यापक विमलेश सिंधू यांनी त्याचे पालन करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर, दुसरा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला, परंतु शाळेने अद्यापही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.