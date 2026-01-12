मुंबई

Election News: महानगरपालिका निवडणुकीआधी मतदान केंद्रांत बदल; केंद्रे स्थलांतरित, कुठे आणि का? जाणून घ्या...

Thane Polling stations: ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी मतदारांच्या सोयीसाठी, प्रभाग क्रमांक २३ मधील चार मतदान केंद्रे स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदारांना होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी आणि मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, निवडणूक अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रभाग क्रमांक २३ मधील चार मतदान केंद्रांचे स्थान बदलण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

