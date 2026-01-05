मुंबई

TMC Election: ठाणे महापालिकेत ‘बंडखोर फॅक्टर’! महायुती–महाविकासच्या रणनीतींना धक्का; सत्ता समीकरण बदलणार, किती उमेदवार मैदानात?

Thane Municipal Corporation Election News: ठाणे महापालिका निवडणुकीत बंडखोर उमेदवारांनी महायुती आणि महाविकास आघाडीचे गणित उलथवून टाकले आहे. निवडणूक चिन्ह वाटपानंतर आता खरी लढाई रस्त्यावर सुरू झाली आहे.
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीचा टप्पा निश्चित झाला आहे. शनिवारी निवडणूक चिन्हांचे वाटप झाल्याने निवडणूक लढाई आणखी रंजक बनली आहे. एकीकडे महायुती (शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी) आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत असल्याचे मानले जात असताना आता बंडखोरांनी ही लढत त्रिकोणी आणि चौकोनी केली आहे.

