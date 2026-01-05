TMC Election: ठाणे महापालिकेत ‘बंडखोर फॅक्टर’! महायुती–महाविकासच्या रणनीतींना धक्का; सत्ता समीकरण बदलणार, किती उमेदवार मैदानात?

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीचा टप्पा निश्चित झाला आहे. शनिवारी निवडणूक चिन्हांचे वाटप झाल्याने निवडणूक लढाई आणखी रंजक बनली आहे. एकीकडे महायुती (शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी) आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत असल्याचे मानले जात असताना आता बंडखोरांनी ही लढत त्रिकोणी आणि चौकोनी केली आहे..शनिवारी उमेदवारांना त्यांचे निवडणूक चिन्ह मिळाल्यानंतर प्रचाराचा वेग वाढला आहे. परंतु शिवसेना आणि भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वासमोर खरे आव्हान विरोधी पक्षांचे नाही तर त्यांचे स्वतःचे बंडखोर कार्यकर्ते आहेत. आकडेवारीनुसार, ठाणे महानगरपालिकेच्या नऊ विभाग समित्यांमध्ये येणाऱ्या १३१ जागांसाठी एकूण १,१०७ अर्ज दाखल झाले होते. २ जानेवारीपर्यंत छाननीदरम्यान ९९ अर्ज रद्द करण्यात आले. माघार प्रक्रियेदरम्यान २६९ उमेदवारांनी माघार घेतली..BJP, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी… BMC साठी २२७ वॉर्डमधील उमेदवारांची लाँग लिस्ट; कोण कुठून मैदानात? पाहा एका क्लिकवर.आता एकूण ६४९ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. प्रशासनाने बंडखोरांना त्यांचे अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असले तरी, अनेक प्रमुख उमेदवारांनी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात राहण्याचा निर्णय घेतला. महाआघाडीतील सर्वात मोठी डोकेदुखी शिवसेनेत जाणवत आहे. उदाहरणार्थ, शिवसेनेने देवराम भोईर यांच्या कुटुंबातील चार सदस्यांना तिकीट दिले आहे. .माजी नगरसेवक भूषण भोईर यांच्या पत्नीलाही अधिकृतपणे उमेदवारी देण्यात आली आहे, तरीही भूषण भोईर यांनी स्वतः प्रभाग क्रमांक ३ 'ड' मधून 'शहर' चिन्हाने अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आहे. तसेच रवी घरत यांच्या पत्नी नम्रता घरत यांना पक्षाने तिकीट दिले आहे, परंतु रवी घरत स्वतः अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. माजी नगरसेवक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या बंडामुळे अधिकृत उमेदवारांच्या मतपेढीला मोठा फटका बसू शकतो..शुक्रवारी शिवसेना आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोरांना शांत करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठका घेतल्या. काही भागात यश मिळाले असले तरी, एक मोठा वर्ग अजूनही असंतुष्ट आहे. पक्षाच्या दबावाखाली उमेदवारी अर्ज मागे घेणाऱ्यांमध्येही मोठी असंतोष आहे. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की जर हे बंडखोर आणि संतप्त कार्यकर्ते सक्रिय झाले नाहीत किंवा गुप्तपणे विरोधकांना मदत केली नाहीत तर महाआघाडीसाठी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या वॉर्डांमध्येही मोठा 'खेळ' होऊ शकतो..Municipal Election: भिवंडी-निजामपूर पालिकेत सत्तासमीकरण बदलले! सपा गड ढासळला; काँग्रेस-भाजप-शिवसेनेची पकड मजबूत.प्रचार सुरू होताच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांचा वर्षाव सुरू झाला आहे. बंडखोरांच्या उपस्थितीमुळे मतदारांसमोर पर्यायांची संख्या वाढली आहे. आता ठाण्यातील जनता विकासाच्या नावाखाली अधिकृत युती निवडणार की त्यांच्या आवडत्या बंडखोर नेत्यांना संधी देऊन नवीन सत्ता समीकरण निर्माण करणार हे पाहायचे आहे. ठाणे महापालिकेत सत्तेची चावी कोणाकडे असेल याचा निर्णय मतदानानंतरच स्पष्ट होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.